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Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года

Беларусь

Ушел из жизни олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко. Спортсмен и тренер, уроженец Гродненской области, скончался 30 июля в возрасте 81 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Баскетбол
Фото: unsplash.com by Klara Kulikova is licensed under Free to use under the Unsplash License
Баскетбол

Иван Едешко вошел в историю мирового спорта благодаря финальному матчу Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. За три секунды до конца игры при счете 49:50 в пользу соперника он сделал передачу через всю площадку на Александра Белова, который забросил мяч и принес сборной СССР победу со счетом 51:50.

Достижения и карьера Детали
Золотые медали Олимпийские игры (1972), Чемпионат мира (1974), дважды Чемпионат Европы (1971, 1979)
Клубные титулы Восемь раз становился чемпионом СССР в составе ЦСКА
Команды ЦСКА, минские "Спартак" (1963-1967) и РТИ (1967-1970), киевский СКА

После завершения карьеры игрока Иван Едешко занимался тренерской деятельностью. Он работал в штабе сборной России, московского "Динамо" и ЦСКА, а также возглавлял как главный тренер ЦСКА и иркутский "Шахтер".

Из состава олимпийской сборной СССР 1972 года сейчас жив только Модестас Паулаускас.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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