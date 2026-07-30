Жительница Минска получила месяц ареста за долги по алиментам на сына

В Минске 52-летняя женщина получила один месяц ареста за уклонение от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Первомайского района города.

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Речь идет о долгах перед ребенком, который живет с отцом. По решению суда женщина должна была перечислять средства на содержание 14-летнего сына с февраля 2023 года, но фактически обязательства не выполняла. В редких случаях она переводила суммы в размере 50 или 100 белорусских рублей.

Сумма задолженности достигла почти 7,5 тыс. BYN. По данным следствия, мать не участвует в воспитании ребенка и не поддерживает с ним общение. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников отдела принудительного исполнения, женщина игнорировала требования закона.

Суд признал фигурантку виновной по ч. 1 ст. 174 УК (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей). Сообщается, что женщина имеет базовое образование, официально не работает и ранее уже привлекалась к ответственности.

"Суд признал ее виновной в уклонении родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде одного месяца ареста", — сказала старший помощник прокурора Первомайского района Маргарита Потёмкина.

Приговор еще не вступил в силу, его могут обжаловать или опротестовать в законном порядке.