Александр Лукашенко предложил инвестировать в развитие имеющихся компетенций страны

Александр Лукашенко предложил сосредоточиться на поиске инвестиций для модернизации действующих предприятий вместо строительства новых заводов с нуля. Об этом он заявил 30 июля во время рабочей поездки в Брест.

Фото: /commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Лукашенко

По мнению Главы государства, приоритетом должно стать развитие тех производств, где у белорусов уже есть необходимые компетенции и опыт. Это позволит увеличить выпуск продукции и создать дополнительные рабочие места без необходимости осваивать абсолютно новые для страны отрасли.

Развитие имеющихся мощностей

Президент отметил, что в районах, где уже работают предприятия, обеспечивающие людей занятостью и доходом, достаточно провести техническое обновление. В качестве примера он привел реконструкцию Нарочанского производственного участка Минского молочного завода № 1 по программе "Один район — один проект".

"В Минской области по новым технологиям увеличили производство сыров. Это тоже хороший проект в развитие старого. Люди будут заняты, зарплата будет. Но главное, что мы это умеем делать", — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что сейчас в стране наблюдается уклон в сторону разработки крупных проектов в сферах, которые ранее не развивались. При этом существующие производства остаются в потребности в инвестициях.

Пример с электроникой в Бресте

В качестве конкретного примера необходимости модернизации Президент назвал ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Предприятие традиционно выпускало лампы накаливания, однако текущий мировой спрос сместился в сторону светодиодных технологий.

Поскольку компетенции по производству светодиодов у отечественных специалистов есть, Александр Лукашенко предложил правительству пересмотреть подход и направить ресурсы на развитие того, что страна уже умеет производить качественно.

"Лампочка нам нужна светодиодная. В Беларуси на светодиод надо менять все — это экономично, выгодно. Почему не вкладываться сюда, где есть школа и компетенции? Надо в правительстве взять крен на развитие того, что мы умеем", — подчеркнул Александр Лукашенко.