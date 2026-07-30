Владельцы СИМ в Беларуси могут переоформить устройства в мопеды до сентября 2026 года

В Беларуси более 2,6 тысяч СИМ переоформили в мопеды и мотоциклы: остался год на упрощённую регистрацию

В Беларуси с 1 сентября 2025 года испытательными лабораториями выданы 2 602 выписки из электронных паспортов на средства индивидуальной мобильности (СИМ), переведённые в разряд мопедов или мотоциклов. Об этом 30 июля сообщил первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак на брифинге в агентстве "Минск-Новости".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ электросамокат

Речь идёт о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатах, гироскутерах, моноколёсах и аналогичных устройствах — купленных до 1 сентября 2025 года и имеющих максимальную конструктивную скорость выше 25 км/ч. С этой даты в ПДД вступили изменения: такие устройства обязаны пройти оценку соответствия, чтобы получить статус транспортного средства — мопеда или мотоцикла. Без выписки из электронного паспорта их нельзя зарегистрировать в ГАИ.

Упрощённая регистрация действует до 1 сентября 2026 года

Упрощённый порядок оформления действует ровно год — до 1 сентября 2026 года. После этой даты он прекратит действие. В Госстандарте призывают владельцев не откладывать обращение в испытательную лабораторию на последнюю неделю: ежедневно лаборатории выдают от 20 до 40 выписок за рабочий день, оформление занимает один рабочий день.

"Владельцам таких устройств, не прошедшим упрощённую регистрацию, не стоит откладывать поход в лабораторию на последний день, а позаботиться об этом уже сейчас. Оформление происходит в течение рабочего дня, ежедневно испытательные лаборатории выдают пользователям от 20 до 40 документов", — сказал Александр Бурак.

Статистика переоформления за полтора года

По данным Госстандарта, за 2025 год процедуру оценки соответствия прошли 833 устройства. Из них 752 признаны мопедами, 81 — мотоциклами. В первом полугодии 2026 года регистрацию прошли уже 1 769 транспортных средств: 1 636 стали мопедами, 133 — мотоциклами. Итого на 30 июля 2026 года выдано 2 602 выписки.

После получения выписки владелец может обращаться в подразделение ГАИ для регистрации транспортного средства. После 1 сентября 2026 года упрощённая процедура прекратит действие — дальнейший порядок будет определен действующим на тот момент законодательством.

Источник: Минск-Новости