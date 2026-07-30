Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд обязал снести незаконную гостиницу в Адлере из-за угроз жизни людей
Гладкость начинается не в салоне: правильный уход после шугаринга снижает риск врастания волос
Количество детских лагерей в Карелии выросло до 119 объектов
Миллионы лет в камне: обычные экскременты внезапно раскрыли тайну саблезубых тигров
Очищение печени оказалось лишь маркетинговой уловкой: врачи назвали реальную угрозу для здоровья
Новые виды хищников в России могут сочетать силу волка и смелость собаки
SOS-кнопка и доступная связь: новые инструменты безопасности для школьников
Зуд кожи головы оказался не безобидным: грибок может незаметно привести к облысению без лечения
Ущерб лесному фонду Бурятии сократился на 9 миллионов рублей

Владельцы СИМ в Беларуси могут переоформить устройства в мопеды до сентября 2026 года

Беларусь

В Беларуси более 2,6 тысяч СИМ переоформили в мопеды и мотоциклы: остался год на упрощённую регистрацию

В Беларуси с 1 сентября 2025 года испытательными лабораториями выданы 2 602 выписки из электронных паспортов на средства индивидуальной мобильности (СИМ), переведённые в разряд мопедов или мотоциклов. Об этом 30 июля сообщил первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак на брифинге в агентстве "Минск-Новости".

электросамокат
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
электросамокат

Речь идёт о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатах, гироскутерах, моноколёсах и аналогичных устройствах — купленных до 1 сентября 2025 года и имеющих максимальную конструктивную скорость выше 25 км/ч. С этой даты в ПДД вступили изменения: такие устройства обязаны пройти оценку соответствия, чтобы получить статус транспортного средства — мопеда или мотоцикла. Без выписки из электронного паспорта их нельзя зарегистрировать в ГАИ.

Упрощённая регистрация действует до 1 сентября 2026 года

Упрощённый порядок оформления действует ровно год — до 1 сентября 2026 года. После этой даты он прекратит действие. В Госстандарте призывают владельцев не откладывать обращение в испытательную лабораторию на последнюю неделю: ежедневно лаборатории выдают от 20 до 40 выписок за рабочий день, оформление занимает один рабочий день.

"Владельцам таких устройств, не прошедшим упрощённую регистрацию, не стоит откладывать поход в лабораторию на последний день, а позаботиться об этом уже сейчас. Оформление происходит в течение рабочего дня, ежедневно испытательные лаборатории выдают пользователям от 20 до 40 документов", — сказал Александр Бурак.

Статистика переоформления за полтора года

По данным Госстандарта, за 2025 год процедуру оценки соответствия прошли 833 устройства. Из них 752 признаны мопедами, 81 — мотоциклами. В первом полугодии 2026 года регистрацию прошли уже 1 769 транспортных средств: 1 636 стали мопедами, 133 — мотоциклами. Итого на 30 июля 2026 года выдано 2 602 выписки.

После получения выписки владелец может обращаться в подразделение ГАИ для регистрации транспортного средства. После 1 сентября 2026 года упрощённая процедура прекратит действие — дальнейший порядок будет определен действующим на тот момент законодательством.

Источник: Минск-Новости

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Авто
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
В Пензенской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми людьми
В Екатеринбурге временно запретят движение электросамокатов в центре города
Домашняя долма круглый год: как правильно заготовить виноградные листья, чтобы они не превратились в кашу
Реальные цены в автосалонах Москвы оказались ниже рекомендованных
Сутулость и складки на спине могут исчезнуть, если делать это простое упражнение каждый день
Повара из 32 регионов России борются за миллион рублей в Вологодской области
Невидимый фильтр в вашей голове: простая фраза персонажа спровоцировала масштабный конфликт смыслов
В Махачкале организуют масштабный фестиваль с борьбой, волейболом и шахматами
В Якутии заготовили более 32 тысяч тонн молока за первое полугодие
Новый туристический маршрут по природе и культуре запущен в республике Мордовия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.