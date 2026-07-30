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Курсы доллара, евро и юаня выросли на Белорусской валютно-финансовой бирже

Беларусь

На Белорусской валютно-финансовой бирже (БВФБ) по итогам торгов 28 июля 2026 года выросли курсы доллара, евро и китайского юаня. Единственной валютой, которая снизилась в цене, стал российский рубль.

Пачка долларов на приборной панели автомобиля в дождливый день
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Пачка долларов на приборной панели автомобиля в дождливый день

Изменения котировок влияют на стоимость импортных товаров и условия расчетов для предприятий Белоруссии, торгующих с зарубежными партнерами.

Валюта Курс (BYN) Изменение (%) Объем торгов
Доллар (USD) 2.8876 +0.17% 17,71 млн USD
Евро (EUR) 3.2776 +0.19% 482 тыс. EUR
Российский рубль (RUB) 3.6852 -0.04% 4,63 млрд RUB
Китайский юань (CNY) 4.2744 +0.4% 130,35 млн CNY

Национальный банк Белоруссии установил следующие курсы валют на 29 июля 2026 года:

  • USD: 2.8876
  • EUR: 3.2791
  • RUB: 3.6852
  • CNY: 4.2744

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Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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