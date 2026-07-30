Курсы доллара, евро и юаня выросли на Белорусской валютно-финансовой бирже

На Белорусской валютно-финансовой бирже (БВФБ) по итогам торгов 28 июля 2026 года выросли курсы доллара, евро и китайского юаня. Единственной валютой, которая снизилась в цене, стал российский рубль.
Изменения котировок влияют на стоимость импортных товаров и условия расчетов для предприятий Белоруссии, торгующих с зарубежными партнерами.
|Валюта
|Курс (BYN)
|Изменение (%)
|Объем торгов
|Доллар (USD)
|2.8876
|+0.17%
|17,71 млн USD
|Евро (EUR)
|3.2776
|+0.19%
|482 тыс. EUR
|Российский рубль (RUB)
|3.6852
|-0.04%
|4,63 млрд RUB
|Китайский юань (CNY)
|4.2744
|+0.4%
|130,35 млн CNY
Национальный банк Белоруссии установил следующие курсы валют на 29 июля 2026 года:
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