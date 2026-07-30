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В Белоруссии изменятся размеры и правила выплат по уходу за инвалидами

Беларусь

В Белоруссии изменили размер и правила выплаты пособия по уходу за инвалидами I группы и людьми, достигшими 80 лет. Новые нормы вступают в силу с 29 июля 2026 года.

Пожилые люди в больнице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилые люди в больнице

Обновления касаются граждан всей страны, которые осуществляют постоянный уход за нетрудоспособными родственниками или близкими. Изменения затрагивают как размер денежных выплат, так и условия их получения для пенсионеров, студентов и родителей детей-инвалидов.

Размер выплат с августа 2026 года

С 1 августа по 31 октября 2026 года сумма пособия увеличится вслед за ростом бюджетного прожиточного минимума (БПМ). Актуальные цифры распределились следующим образом:

Количество нетрудоспособных Сумма пособия
При уходе за одним человеком 530,37 руб. (100% БПМ)
При уходе за двумя и более людьми 636,44 руб. (120% БПМ)

Основные изменения в порядке получения

Правительство скорректировало Положение о назначении пособия, чтобы упростить процесс получения выплат и расширить круг получателей.

Помощь родителям детей-инвалидов

Пенсионеры (а также лица, получающие страховые выплаты по профзаболеваниям или бывшие госслужащие), ухаживающие за ребенком-инвалидом, смогут сохранить пособие и после его совершеннолетия. Условием является получение ребенком статуса инвалида с детства I группы. При этом сам получатель пособия не должен иметь I группу инвалидности.

Пособие теперь назначают с даты первого установления инвалидности I группы после 18-летия ребенка, что покрывает период освидетельствования. Чтобы получить выплату за этот срок, заявление нужно подать в течение одного месяца после заключения МРЭК. Если пропустить этот срок, деньги назначат с даты подачи заявления.

Условия для студентов и работающих

Право на пособие во время декретного отпуска теперь имеют не только сотрудники предприятий или военные, но и студенты дневных отделений, а также те, кто проходит обучение в клинической ординатуре.

Новые правила ухода и перерывов

  • Лечение в стационаре: Выплаты сохраняются, если подопечный находится в больнице. Получателю нужно продолжать уход и подтвердить это выпиской из медицинских документов.
  • Временный перерыв: Можно приостановить выплату на срок до 14 дней по личным обстоятельствам без потери права на пособие. Для этого подается заявление в орган соцзащиты, согласованное с подопечным.

Когда выплаты прекращаются

Список оснований для отмены пособия дополнили следующими пунктами:

  • Подтвержденное отсутствие необходимости в постоянном уходе за инвалидом I группы.
  • Окончание срока действия разрешения на постоянное проживание в Белоруссии (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
  • Завершение академического, социального или декретного отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если подопечный попал в больницу?

Продолжайте осуществлять уход и возьмите в медицинском учреждении выписку, подтверждающую этот факт. В этом случае право на пособие сохранится.

Как законно сделать перерыв в уходе на две недели?

Необходимо подать заявление о перерыве в территориальный орган по труду, занятости и соцзащите. Важно предварительно согласовать это решение с человеком, за которым вы ухаживаете.

В какой срок нужно подать документы после 18-летия ребенка-инвалида?

Чтобы получить выплаты с даты установления инвалидности I группы (включая период освидетельствования), заявление следует подать в течение одного месяца со дня оформления заключения МРЭК.

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Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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