В Белоруссии изменятся размеры и правила выплат по уходу за инвалидами

В Белоруссии изменили размер и правила выплаты пособия по уходу за инвалидами I группы и людьми, достигшими 80 лет. Новые нормы вступают в силу с 29 июля 2026 года.
Обновления касаются граждан всей страны, которые осуществляют постоянный уход за нетрудоспособными родственниками или близкими. Изменения затрагивают как размер денежных выплат, так и условия их получения для пенсионеров, студентов и родителей детей-инвалидов.
С 1 августа по 31 октября 2026 года сумма пособия увеличится вслед за ростом бюджетного прожиточного минимума (БПМ). Актуальные цифры распределились следующим образом:
|Количество нетрудоспособных
|Сумма пособия
|При уходе за одним человеком
|530,37 руб. (100% БПМ)
|При уходе за двумя и более людьми
|636,44 руб. (120% БПМ)
Правительство скорректировало Положение о назначении пособия, чтобы упростить процесс получения выплат и расширить круг получателей.
Пенсионеры (а также лица, получающие страховые выплаты по профзаболеваниям или бывшие госслужащие), ухаживающие за ребенком-инвалидом, смогут сохранить пособие и после его совершеннолетия. Условием является получение ребенком статуса инвалида с детства I группы. При этом сам получатель пособия не должен иметь I группу инвалидности.
Пособие теперь назначают с даты первого установления инвалидности I группы после 18-летия ребенка, что покрывает период освидетельствования. Чтобы получить выплату за этот срок, заявление нужно подать в течение одного месяца после заключения МРЭК. Если пропустить этот срок, деньги назначат с даты подачи заявления.
Право на пособие во время декретного отпуска теперь имеют не только сотрудники предприятий или военные, но и студенты дневных отделений, а также те, кто проходит обучение в клинической ординатуре.
Список оснований для отмены пособия дополнили следующими пунктами:
Продолжайте осуществлять уход и возьмите в медицинском учреждении выписку, подтверждающую этот факт. В этом случае право на пособие сохранится.
Необходимо подать заявление о перерыве в территориальный орган по труду, занятости и соцзащите. Важно предварительно согласовать это решение с человеком, за которым вы ухаживаете.
Чтобы получить выплаты с даты установления инвалидности I группы (включая период освидетельствования), заявление следует подать в течение одного месяца со дня оформления заключения МРЭК.
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