Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли

В ОАО "Краснодворцы" Солигорского района проходит уборка рапса и ранних зерновых культур. На лучших участках урожайность масличной культуры достигла 40-43 центнеров с гектара.

Фото: Geograph project by Anthony Parkes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рапс

Событие напрямую влияет на экономику предприятия: хозяйство не только собирает сырье, но и самостоятельно перерабатывает его в масло и жмых. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставщиков кормов для скота и получить дополнительный доход от продажи масла.

Особенности уборки и техника

Механизаторы работают по 12 часов в сутки, выезжая в поле сразу после спада росы. В этом сезоне темпы работ сдерживают дожди. Для уборки используют технику Gomselmash: модель GS12A1 PRO задействована на сложных и неровных участках из-за маневренности, а более мощный GS2124 работает на ровных полях.

Собранные маслосемена перевозят грузовиками МАЗ грузоподъемностью 20 тонн на зерносушильный комплекс. В хозяйстве используют установку ЗСК-100 от холдинга "Амкодор". Из-за чувствительности рапса к перегреву режим сушки более деликатный, чем для пшеницы, поэтому скорость обработки ниже в 2,5-3 раза. За сутки комплекс выдает от 700 до 900 тонн кондиционного рапса.

Переработка и выгода

С конца 2021 года предприятие использует собственную линию по переработке рапса. Процесс позволяет получать два основных продукта:

Рапсовое масло (около 30 тонн со 100 тонн сырья) — продается заводам для дальнейшей рафинации и бутилирования.

(около 30 тонн со 100 тонн сырья) — продается заводам для дальнейшей рафинации и бутилирования. Жмых (около 60 тонн со 100 тонн сырья) — используется как белковый корм для собственного крупного рогатого скота.

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