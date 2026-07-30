Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аграрии Башкортостана скосили более половины площади кормовых культур
Миграционный отток из Атырауской области превысил число прибывших жителей
Опасная иллюзия пользы воды: почему безобидное плавание провоцирует непредсказуемый срыв мышц
Брянцы стали заменять банковские депозиты накопительным страхованием жизни
Северный завоз в Якутию: утверждены поставки авиакеросина и горючего
В трех городах Казахстана 30 июля ожидается повышение концентрации вредных веществ
Цены на вторичное жилье в Санкт-Петербурге начали снижаться
Автоматический перерасчет за отключение воды и тепла в Карелии избавит жильцов от заявлений
Минтранс и ГИБДД отсекают небезопасный транспорт на дороге Уфа — Оренбург

Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли

Беларусь » Минская область

В ОАО "Краснодворцы" Солигорского района проходит уборка рапса и ранних зерновых культур. На лучших участках урожайность масличной культуры достигла 40-43 центнеров с гектара.

Рапс
Фото: Geograph project by Anthony Parkes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рапс

Событие напрямую влияет на экономику предприятия: хозяйство не только собирает сырье, но и самостоятельно перерабатывает его в масло и жмых. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставщиков кормов для скота и получить дополнительный доход от продажи масла.

Особенности уборки и техника

Механизаторы работают по 12 часов в сутки, выезжая в поле сразу после спада росы. В этом сезоне темпы работ сдерживают дожди. Для уборки используют технику Gomselmash: модель GS12A1 PRO задействована на сложных и неровных участках из-за маневренности, а более мощный GS2124 работает на ровных полях.

Собранные маслосемена перевозят грузовиками МАЗ грузоподъемностью 20 тонн на зерносушильный комплекс. В хозяйстве используют установку ЗСК-100 от холдинга "Амкодор". Из-за чувствительности рапса к перегреву режим сушки более деликатный, чем для пшеницы, поэтому скорость обработки ниже в 2,5-3 раза. За сутки комплекс выдает от 700 до 900 тонн кондиционного рапса.

Переработка и выгода

С конца 2021 года предприятие использует собственную линию по переработке рапса. Процесс позволяет получать два основных продукта:

  • Рапсовое масло (около 30 тонн со 100 тонн сырья) — продается заводам для дальнейшей рафинации и бутилирования.
  • Жмых (около 60 тонн со 100 тонн сырья) — используется как белковый корм для собственного крупного рогатого скота.

Текущие показатели страды

Показатель Рапс Зерновые культуры
Убрано площади (га) 786 661
Доля от общей площади (%) 75% 24%
Урожайность (центнеров/га) 43 58
Собрано всего (тонн) 3383,02 3745,11
Общий план уборки (га) 1050 2762
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся?
Законодательство
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся?
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
В австралийском Квинсленде нашли ихтиозавра с остатками птерозавра внутри
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор
Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости
Ресторанный шедевр из кочана: как приготовить молодую капусту в бархатном соусе
Свободный проезд к собственному дому стал роскошью: законодатели готовят изменения
Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы
Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян
Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%
Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.