Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли

В ОАО "Краснодворцы" Солигорского района проходит уборка рапса и ранних зерновых культур. На лучших участках урожайность масличной культуры достигла 40-43 центнеров с гектара.
Событие напрямую влияет на экономику предприятия: хозяйство не только собирает сырье, но и самостоятельно перерабатывает его в масло и жмых. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставщиков кормов для скота и получить дополнительный доход от продажи масла.
Механизаторы работают по 12 часов в сутки, выезжая в поле сразу после спада росы. В этом сезоне темпы работ сдерживают дожди. Для уборки используют технику Gomselmash: модель GS12A1 PRO задействована на сложных и неровных участках из-за маневренности, а более мощный GS2124 работает на ровных полях.
Собранные маслосемена перевозят грузовиками МАЗ грузоподъемностью 20 тонн на зерносушильный комплекс. В хозяйстве используют установку ЗСК-100 от холдинга "Амкодор". Из-за чувствительности рапса к перегреву режим сушки более деликатный, чем для пшеницы, поэтому скорость обработки ниже в 2,5-3 раза. За сутки комплекс выдает от 700 до 900 тонн кондиционного рапса.
С конца 2021 года предприятие использует собственную линию по переработке рапса. Процесс позволяет получать два основных продукта:
|Показатель
|Рапс
|Зерновые культуры
|Убрано площади (га)
|786
|661
|Доля от общей площади (%)
|75%
|24%
|Урожайность (центнеров/га)
|43
|58
|Собрано всего (тонн)
|3383,02
|3745,11
|Общий план уборки (га)
|1050
|2762
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