Организаторы Минского полумарафона 2026 года призывают желающих успеть зарегистрироваться. Главное беговое событие столицы состоится 6 сентября, а на 29 июля заявки уже подали более 10 тысяч участников.
Регистрация открылась в декабре 2025 года. Наибольший интерес вызывают дистанции 21,1 км и 10,5 км. Помимо белорусских бегунов, на старте будут представители 23 стран. Всего организаторы ожидают около 30 тысяч участников — это больше, чем в прошлом году. В 2025 году слоты закончились за неделю до старта.
Зарегистрироваться можно на официальных сайтах: minskhalfmarathon.by и runin.by/event/minskhalfmarathon2026.
Стартовые пакеты выдадут заранее — с 3 по 5 сентября на территории Национального олимпийского стадиона "Динамо" (ул. Кирова, 8, корп. 6). В день проведения полумарафона номера получать нельзя, эту практику отменили с прошлого года.
Все забеги пройдут 6 сентября по следующему расписанию:
Призовой фонд разыграют профессиональные атлеты — лучшие бегуны Белоруссии и иностранные участники.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.