Представители 23 стран примут участие в Минском полумарафоне 6 сентября

Организаторы Минского полумарафона 2026 года призывают желающих успеть зарегистрироваться. Главное беговое событие столицы состоится 6 сентября, а на 29 июля заявки уже подали более 10 тысяч участников.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прыжок через планку

Регистрация открылась в декабре 2025 года. Наибольший интерес вызывают дистанции 21,1 км и 10,5 км. Помимо белорусских бегунов, на старте будут представители 23 стран. Всего организаторы ожидают около 30 тысяч участников — это больше, чем в прошлом году. В 2025 году слоты закончились за неделю до старта.

Зарегистрироваться можно на официальных сайтах: minskhalfmarathon.by и runin.by/event/minskhalfmarathon2026.

Стартовые пакеты выдадут заранее — с 3 по 5 сентября на территории Национального олимпийского стадиона "Динамо" (ул. Кирова, 8, корп. 6). В день проведения полумарафона номера получать нельзя, эту практику отменили с прошлого года.

Все забеги пройдут 6 сентября по следующему расписанию:

9:00 — старт на 10,5 км;

10:00 — старт на 21,1 км;

13:00 — старт на 5 км;

14:00 — фан-забег (3 км);

15:00 — семейный забег.

Призовой фонд разыграют профессиональные атлеты — лучшие бегуны Белоруссии и иностранные участники.