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Шесть бригад скорой помощи оказывали помощь пострадавшим на стройке в Минске

Беларусь

В Минске при обрушении строительных лесов погиб 37-летний арматурщик, еще шесть человек получили травмы. Инцидент произошел на объекте строящегося девятиэтажного дома по улице Киселёва во время отделочных работ.

Грузовик Foton на стройплощадке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовик Foton на стройплощадке

По данным Следственного комитета, в момент падения конструкции рабочие находились на разных ярусах лесов. Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи.

Врачи диагностировали у раненых черепно-мозговые травмы, разрывы связок суставов, ушибы и рваные раны. Состояние пострадавших распределилось следующим образом:

Статус пострадавших Количество и место лечения
Амбулаторное лечение 4 человека
Госпитализированы (БСМП и 5-я ГКБ) 2 человека

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека). На территории стройплощадки работают следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

Следствие изучает техническую документацию, опрашивает очевидцев и осматривает территорию, чтобы установить причины обрушения конструкций.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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