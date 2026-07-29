Шесть бригад скорой помощи оказывали помощь пострадавшим на стройке в Минске

В Минске при обрушении строительных лесов погиб 37-летний арматурщик, еще шесть человек получили травмы. Инцидент произошел на объекте строящегося девятиэтажного дома по улице Киселёва во время отделочных работ.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грузовик Foton на стройплощадке

По данным Следственного комитета, в момент падения конструкции рабочие находились на разных ярусах лесов. Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи.

Врачи диагностировали у раненых черепно-мозговые травмы, разрывы связок суставов, ушибы и рваные раны. Состояние пострадавших распределилось следующим образом:

Статус пострадавших Количество и место лечения Амбулаторное лечение 4 человека Госпитализированы (БСМП и 5-я ГКБ) 2 человека

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека). На территории стройплощадки работают следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

Следствие изучает техническую документацию, опрашивает очевидцев и осматривает территорию, чтобы установить причины обрушения конструкций.