Шесть бригад скорой помощи оказывали помощь пострадавшим на стройке в Минске

В Минске при обрушении строительных лесов погиб 37-летний арматурщик, еще шесть человек получили травмы. Инцидент произошел на объекте строящегося девятиэтажного дома по улице Киселёва во время отделочных работ.
По данным Следственного комитета, в момент падения конструкции рабочие находились на разных ярусах лесов. Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи.
Врачи диагностировали у раненых черепно-мозговые травмы, разрывы связок суставов, ушибы и рваные раны. Состояние пострадавших распределилось следующим образом:
|Статус пострадавших
|Количество и место лечения
|Амбулаторное лечение
|4 человека
|Госпитализированы (БСМП и 5-я ГКБ)
|2 человека
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека). На территории стройплощадки работают следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
Следствие изучает техническую документацию, опрашивает очевидцев и осматривает территорию, чтобы установить причины обрушения конструкций.
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