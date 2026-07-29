В Минске 30 июля ожидается переменная облачность и температура до +26 °С

В четверг, 30 июля, в Минске и по всей Белоруссии ожидается сухая погода без осадков. По данным Белгидромета, в столице будет наблюдаться переменная облачность.
В Минске днем температура воздуха поднимется до +24…+26 °С, ночью составит +11…+13 °С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/с.
По всей стране осадков не будет. В первой половине суток в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью столбики термометров покажут +9…+15 °С.
|Регион
|Дневная температура
|Минск
|+24…+26 °С
|Белоруссия (в среднем)
|+23…+29 °С
|Юго-запад страны
|до +30 °С
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