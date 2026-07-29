С 13 по 15 августа Дивеевский округ примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе пресс-конференции представил программу форума и подвел итоги пятилетнего партнерства двух регионов.
В Дивеево прибудет делегация из Беларуси численностью более 120 человек. В ее состав вошли представители органов власти, руководители предприятий и организаций. Программа включает работу четырех тематических секций, где обсудят кадровый вопрос в местном самоуправлении, привлечение молодых специалистов в АПК, развитие культуры, туризма и сохранение исторического наследия.
Беларусь входит в тройку крупнейших торговых партнеров Нижегородской области, уступая только Китаю и Индии. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 5%.
|Сфера взаимодействия
|Результаты и факты
|Промышленность
|Сотрудничают более 80 предприятий в области машиностроения, судостроения и химии. В Ворсме собирают электробусы и трамваи «МиНиН».
|АПК
|Более 70% сельхозтехники региона составляют тракторы «Беларус». В Беларуси открыта сеть дилеров павловской малой техники.
|Строительство и энергетика
|Белорусские фирмы строят в регионе школы и соцобъекты. Нижегородцы работали на Белорусской АЭС.
Взаимодействие регионов вышла за рамки бизнеса в образовательную сферу. В сельских районах нижегородские школьники посещают аграрные уроки от белорусских ученых, где изучают беспилотную технику.
Совместно с коллегами из Беларуси разработали единый стандарт работы молодежных муниципальных палат и запустили проект «Цифровая звезда» по оцифровке памятников Великой Отечественной войны. В Дивеево молодые парламентарии Гродненской области и ПФО подведут итоги своего сотрудничества.
Съезды, начавшиеся в 2022 году с встречи в Ваче, стали инструментом прямой интеграции муниципалитетов. Эстафету принимали Зельва, Семенов и Мосты.
"Съезды малых городов — это модель, которую можно внедрять в любом регионе Союзного государства. Связи формируются не в высоких кабинетах, а на местах, „на земле“", — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
"В этом году для проведения Съезда выбрано село Дивеево. Здесь белорусские гости смогут почувствовать исконно русскую культуру, прикоснуться к духовным истокам", — пояснил руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.