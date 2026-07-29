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Дивеево примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей

Беларусь » Гродно

С 13 по 15 августа Дивеевский округ примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе пресс-конференции представил программу форума и подвел итоги пятилетнего партнерства двух регионов.

Дивеево. Панорама монастыря
Фото: creativecommons.org by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дивеево. Панорама монастыря

В Дивеево прибудет делегация из Беларуси численностью более 120 человек. В ее состав вошли представители органов власти, руководители предприятий и организаций. Программа включает работу четырех тематических секций, где обсудят кадровый вопрос в местном самоуправлении, привлечение молодых специалистов в АПК, развитие культуры, туризма и сохранение исторического наследия.

Экономический профиль сотрудничества

Беларусь входит в тройку крупнейших торговых партнеров Нижегородской области, уступая только Китаю и Индии. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 5%.

Сфера взаимодействия Результаты и факты
Промышленность Сотрудничают более 80 предприятий в области машиностроения, судостроения и химии. В Ворсме собирают электробусы и трамваи «МиНиН».
АПК Более 70% сельхозтехники региона составляют тракторы «Беларус». В Беларуси открыта сеть дилеров павловской малой техники.
Строительство и энергетика Белорусские фирмы строят в регионе школы и соцобъекты. Нижегородцы работали на Белорусской АЭС.

Молодежная политика и образование

Взаимодействие регионов вышла за рамки бизнеса в образовательную сферу. В сельских районах нижегородские школьники посещают аграрные уроки от белорусских ученых, где изучают беспилотную технику.

Совместно с коллегами из Беларуси разработали единый стандарт работы молодежных муниципальных палат и запустили проект «Цифровая звезда» по оцифровке памятников Великой Отечественной войны. В Дивеево молодые парламентарии Гродненской области и ПФО подведут итоги своего сотрудничества.

Дипломатия малых городов

Съезды, начавшиеся в 2022 году с встречи в Ваче, стали инструментом прямой интеграции муниципалитетов. Эстафету принимали Зельва, Семенов и Мосты.

"Съезды малых городов — это модель, которую можно внедрять в любом регионе Союзного государства. Связи формируются не в высоких кабинетах, а на местах, „на земле“", — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"В этом году для проведения Съезда выбрано село Дивеево. Здесь белорусские гости смогут почувствовать исконно русскую культуру, прикоснуться к духовным истокам", — пояснил руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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