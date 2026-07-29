Энергетические объекты Белоруссии должны подготовиться к отоплению до 20 сентября

Подготовительные работы к отопительному сезону на энергетических объектах Белоруссии должны быть завершены до 20 сентября. Об этом 29 июля сообщил заместитель генерального директора — главный инженер Государственного энергетического и газового надзора Александр Гулевич.

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Работы проводятся на основании постановления Совета Министров № 317 и утверждённых Правил подготовки организаций к отопительному сезону. Исполнительными комитетами согласованы графики регистрации паспортов готовности: к 15 июня все заинтересованные организации подготовили планы мероприятий.

В республике подлежат регистрации паспорта готовности 28 018 потребителей и 10 500 ведомственных теплоисточников. На 29 июля зарегистрировано 39 % потребителей и 31 % теплоисточников.

Показатель Всего объектов Зарегистрировано паспортов готовности Потребители тепла 28 018 39 % Ведомственные теплоисточники 10 500 31 %

Перечень обязательных работ включает: обеспечение квалифицированными кадрами, техническое обслуживание и ремонт энергоустановок тепловых и электрических сетей, проверку систем автономного энергоснабжения и аварийных резервов, формирование запаса запчастей и материалов, гидравлические испытания и промывку теплосетей, восстановление изоляции трубопроводов и оборудования, электрофизические измерения.

Отдельное внимание уделяется газобезопасности: техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов в многоквартирных домах, проверка и приведение в порядок дымовых и вентиляционных каналов в зданиях с отопительными, водогрейными и газоиспользующими приборами.

Срок завершения всех подготовительных мероприятий — 20 сентября.