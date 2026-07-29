Энергетические объекты Белоруссии должны подготовиться к отоплению до 20 сентября

Подготовительные работы к отопительному сезону на энергетических объектах Белоруссии должны быть завершены до 20 сентября. Об этом 29 июля сообщил заместитель генерального директора — главный инженер Государственного энергетического и газового надзора Александр Гулевич.
Работы проводятся на основании постановления Совета Министров № 317 и утверждённых Правил подготовки организаций к отопительному сезону. Исполнительными комитетами согласованы графики регистрации паспортов готовности: к 15 июня все заинтересованные организации подготовили планы мероприятий.
В республике подлежат регистрации паспорта готовности 28 018 потребителей и 10 500 ведомственных теплоисточников. На 29 июля зарегистрировано 39 % потребителей и 31 % теплоисточников.
|Показатель
|Всего объектов
|Зарегистрировано паспортов готовности
|Потребители тепла
|28 018
|39 %
|Ведомственные теплоисточники
|10 500
|31 %
Перечень обязательных работ включает: обеспечение квалифицированными кадрами, техническое обслуживание и ремонт энергоустановок тепловых и электрических сетей, проверку систем автономного энергоснабжения и аварийных резервов, формирование запаса запчастей и материалов, гидравлические испытания и промывку теплосетей, восстановление изоляции трубопроводов и оборудования, электрофизические измерения.
Отдельное внимание уделяется газобезопасности: техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов в многоквартирных домах, проверка и приведение в порядок дымовых и вентиляционных каналов в зданиях с отопительными, водогрейными и газоиспользующими приборами.
Срок завершения всех подготовительных мероприятий — 20 сентября.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.