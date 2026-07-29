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Борьба с инвазивными растениями в Белоруссии: риски для природы и людей

Беларусь

В Белоруссии борются с распространением 11 видов инвазивных растений, которые вытесняют местную флору, снижают урожайность лесов и лугов и меняют структуру почвы. Наибольшую опасность представляют борщевик Сосновского и золотарник канадский.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Ummagumma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Опасности борщевика и золотарника

Борщевик Сосновского токсичен для человека. В жаркую погоду растение выделяет в воздух эфирные масла с фурокумаринами. При попадании на кожу они повышают чувствительность к ультрафиолету, что вызывает острые дерматиты. Одно растение дает до 118 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве до десяти лет.

Золотарник канадский агрессивнее борщевика: он активно проникает под полог лесов и захватывает пастбища. Его корневища выделяют вещества-ингибиторы, которые подавляют рост других растений. Кроме того, пыльца золотарника обладает высокой аллергенностью.

География распространения

Распределение опасных растений по регионам неравномерно. Борщевик Сосновского чаще встречается в Витебской области и центральных районах Минщины, в южных областях его меньше. Золотарник канадский сосредоточен в центре страны — Смолевичском, Логойском и Пуховичском районах, но постепенно продвигается на юг, угрожая Беловежской пуще.

Растение Площадь произрастания (га) Особенности экспансии
Борщевик Сосновского 6 149 Занимает пустыри, заброшенные земли
Золотарник канадский 21 846 Продвигается на десятки км в год, заходит в леса

Методы борьбы и штрафы

Для уничтожения растений используют несколько подходов. Единичные экземпляры борщевика выкапывают до цветения, срезая точку роста. Регулярно скашивают борщевик при высоте до 20 см, а золотарник — до 15 см. На больших участках применяют гербициды: избирательный "Магнум" или сплошного действия "Террсан".

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, по 1 июля обработано 6359 га борщевика и 3770 га золотарника. На 2026 год запланирована обработка более 6659 га борщевика и 25 115 га золотарника.

"Самый действенный метод борьбы с растительными агрессорами — вовлечение земель в сельхозоборот", — отметила консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Сакович.

С 19 июня 2026 года владельцы земельных участков или водных объектов обязаны бороться с инвазивными растениями согласно статье 16.46 КоАП. За игнорирование этой обязанности предусмотрен штраф до десяти базовых величин (до 450 рублей).

Ответы на популярные вопросы

Кто обязан бороться с сорняками?

Пользователи земельных участков и водных объектов в Белоруссии.

Какой штраф предусмотрен за бездействие?

До десяти базовых величин (до 450 рублей).

Какие еще растения считаются инвазивными?

Помимо борщевика и золотарника, в список входят: клен ясенелистный, робиния лжеакация, дуб красный, амброзия полыннолистная, эхиноцистис лопастной, конопля посевная, мак снотворный и борщевик Мантегацци.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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