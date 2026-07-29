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Инфляция в Белоруссии достигла исторического минимума за 20 лет

Беларусь

Инфляция в Белоруссии за первое полугодие 2026 года составила 2,9 процента — это исторический минимум за последние 20 лет для января‑июня. Об этом сообщила начальник аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Ирина Ивановская. Плановый показатель на год установлен на уровне не выше 7 процентов.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Основным драйвером роста цен стали услуги: они подорожали на 6,7 процента и дали 55 процентов от общей инфляции (вклад 1,6 процента). Продовольственные товары за шесть месяцев прибавили 1,8 процента, непродовольственные — 1,5 процента. Постоянно регулируемые услуги (ЖКХ, связь, пассажирский транспорт) обеспечили 48 процентов всей инфляции (вклад 1,4 процента).

Динамика по категориям товаров и услуг

Категория Рост цен за 6 месяцев 2026 г. Вклад в общую инфляцию
Услуги (всего) 6,7 % 1,6 п. п. (55 %)
в т. ч. постоянно регулируемые - 1,4 п. п. (48 %)
Продовольственные товары 1,8 % -
Непродовольственные товары 1,5 % -
Общая инфляция (IPC) 2,9 % -

Разброс индексов потребительских цен по регионам составил 1,2 процента, что говорит об отсутствии выраженных диспропорций. Наименьший рост цен зафиксирован в Минской области — 2,2 процента, наибольший — в Гродненской — 3,4 процента.

Годовая динамика и ослабление регулирования

Годовая инфляция замедлилась с 6,8 процента в декабре 2025 года до 4,3 процента в июне 2026 года. Базовая инфляция (без сезонных и администрируемых компонентов) снизилась с 7,3 до 4,8 процента. Цены на плодоовощную продукцию за 12 месяцев упали на 10,9 процента — на это повлияли перевод стабилизационных фондов в систему госзаказа, ценовое регулирование по постановлению Совета Министров № 713 и благоприятная внешняя конъюнктура.

На фоне умеренной ценовой динамики МАРТ сократил перечень регулируемых товаров. В постановлении № 713 осталось 76 групп (около 26 процентов потребительской корзины), на них цены выросли всего на 0,5 процента за полгода. Исключенные при последней корректировке позиции охватывают почти 18 процентов корзины.

Меры на вторую половину года

Для удержания инфляции в пределах 7 процентов по итогам 2026 года министерство разработано так называемую "тарифную тетрадь" — график повышения тарифов на государственно регулируемые услуги. Сохраняется широкое ценовое регулирование на товары базовой инфляции и продукцию доминирующих продавцов. Расширяется госзаказ на плодоовощную продукцию и яблоки на 2026-2027 годы: в список добавлены огурцы и томаты.

"Несмотря на давление внешних и внутренних факторов, потребительский рынок оставался управляемым, а товары — доступными. Но 2025 год показал: перед нами стоят задачи, требующие более глубоких и системных решений", — сказала Ирина Ивановская.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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