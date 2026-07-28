Прокуратура Заводского района Минска сообщила об осуждении похитителя перфоратора

В Минске осудили 31-летнего мужчину, который украл перфоратор из квартиры заказчика, чтобы выручить деньги на алкоголь. Суд назначил ему три месяца ареста.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наручники и молоток

Событие произошло в Заводском районе столицы. По данным прокуратуры района, мужчина вместе с приятелем распивал спиртные напитки. Когда средства и алкоголь закончились, он решил забрать инструмент из квартиры, где накануне выполнял ремонтные работы.

Мужчина забрал перфоратор и сдал его в ломбард. Полученные 100 белорусских рублей он потратил на продолжение застолья с другом.

Владелец инструмента обнаружил пропажу и обратился в милицию. Правоохранители установили личность подозреваемого, после чего было возбуждено уголовное дело. Вину мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном.

"Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом. Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, и на основании ч. 1 ст. 205 УК назначил наказание в виде трех месяцев ареста", — сказала старший помощник прокурора Заводского района Дария Кучеренко.