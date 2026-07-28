Милиция Минска задержала группу иностранцев с инструментами для взлома жилья

В Минске задержали троих иностранных граждан, которые планировали похитить крупную сумму денег из частного дома. Операцию провели сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецподразделений. В ходе задержания применялось огнестрельное оружие.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина в зале суда

Подозреваемыми стали мужчины в возрасте 39, 43 и 56 лет. По данным МВД, они ранее неоднократно судимы на родине за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая случаи, повлекшие смерть людей.

Детали операции

Оперативники Центрального РУВД Минска заметили группу людей в масках, которые вели разведку загородного домовладения. После первого визита злоумышленники уехали в Россию, но вернулись через сутки. Владельцы коттеджа на момент планируемого ограбления находились за границей.

С помощью Республиканской системы мониторинга общественной безопасности милиция отследила перемещение группы. Подозреваемых взяли в полночь, когда они уже взломали стеклопакет и проникли внутрь дома.

При досмотре людей и их автомобиля нашли инструменты для взлома и сменную одежду.

Правовые последствия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Сейчас специалисты проверяют, причастны ли задержанные к другим преступлениям на территории Белоруссии и в странах СНГ.