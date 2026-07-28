Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова
МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей
Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц

Милиция Минска задержала группу иностранцев с инструментами для взлома жилья

Беларусь

В Минске задержали троих иностранных граждан, которые планировали похитить крупную сумму денег из частного дома. Операцию провели сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецподразделений. В ходе задержания применялось огнестрельное оружие.

Мужчина в зале суда
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина в зале суда

Подозреваемыми стали мужчины в возрасте 39, 43 и 56 лет. По данным МВД, они ранее неоднократно судимы на родине за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая случаи, повлекшие смерть людей.

Детали операции

Оперативники Центрального РУВД Минска заметили группу людей в масках, которые вели разведку загородного домовладения. После первого визита злоумышленники уехали в Россию, но вернулись через сутки. Владельцы коттеджа на момент планируемого ограбления находились за границей.

С помощью Республиканской системы мониторинга общественной безопасности милиция отследила перемещение группы. Подозреваемых взяли в полночь, когда они уже взломали стеклопакет и проникли внутрь дома.

При досмотре людей и их автомобиля нашли инструменты для взлома и сменную одежду.

Правовые последствия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Сейчас специалисты проверяют, причастны ли задержанные к другим преступлениям на территории Белоруссии и в странах СНГ.

Параметр Информация
Место происшествия Минск, территория Центрального РУВД
Количество задержанных 3 человека (иностранцы)
Возраст подозреваемых 39, 43 и 56 лет
Статус дела Возбуждено уголовное дело (кража в особо крупном размере)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Казахстан
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова
МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей
Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц
МЧС России координирует работы по устранению последствий паводка в Свердловской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.