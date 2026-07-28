Власти Минска планируют ввести шесть крупных дорожных объектов до 2030 года

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился 28 июля с коллективом Технического управления Мингорисполкома. Основной темой обсуждения стало состояние подземных коммуникаций столицы, развитие транспортной сети и вопросы безопасности горожан.
В Минске проложено сотни тысяч километров подземных коммуникаций. Техническое управление города владеет полной информацией об этих сетях и контролирует качество всех работ под землей. Специалисты управления определяют места проведения ремонтов так, чтобы работы по одной сети не повредили другие линии — теплоснабжения, газоснабжения, водопровода или кабельные сети.
|Тип сетей
|Объем замены за год (приблизительно)
|Теплосети (с серьезным диаметром)
|150 км
|Водоснабжение и водоотведение
|60 км
В городе началось строительство третьего транспортного кольца. Сейчас в районе пересечения улиц Тимирязева и Колесникова возводят протяженный путепровод, который свяжет Фрунзенский и Центральный районы. Следующим этапом станет соединение Московского и Октябрьского районов — проектные работы по этому направлению уже идут.
По планам властей, до 2030 года в Минске введут шесть подобных дорожных объектов.
Олег Корзун затронул несколько аспектов безопасности жителей столицы:
Также в ходе встречи обсудили текущие работы по капитальному ремонту жилья, устройство новых коллекторов ливневой канализации, развитие метрополитена, создание парковых зон и обустройство дворовых территорий с установкой спортивного оборудования.
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