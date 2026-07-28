Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова
МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей
Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц

Власти Минска планируют ввести шесть крупных дорожных объектов до 2030 года

Беларусь

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился 28 июля с коллективом Технического управления Мингорисполкома. Основной темой обсуждения стало состояние подземных коммуникаций столицы, развитие транспортной сети и вопросы безопасности горожан.

Сельская улица
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сельская улица

Инженерные сети и ремонт в Минске

В Минске проложено сотни тысяч километров подземных коммуникаций. Техническое управление города владеет полной информацией об этих сетях и контролирует качество всех работ под землей. Специалисты управления определяют места проведения ремонтов так, чтобы работы по одной сети не повредили другие линии — теплоснабжения, газоснабжения, водопровода или кабельные сети.

Тип сетей Объем замены за год (приблизительно)
Теплосети (с серьезным диаметром) 150 км
Водоснабжение и водоотведение 60 км

Развитие дорожной сети

В городе началось строительство третьего транспортного кольца. Сейчас в районе пересечения улиц Тимирязева и Колесникова возводят протяженный путепровод, который свяжет Фрунзенский и Центральный районы. Следующим этапом станет соединение Московского и Октябрьского районов — проектные работы по этому направлению уже идут.

По планам властей, до 2030 года в Минске введут шесть подобных дорожных объектов.

Безопасность и социальные вопросы

Олег Корзун затронул несколько аспектов безопасности жителей столицы:

  • Кибербезопасность: мошенники чаще всего обманывают детей, подростков и пожилых людей.
  • Безопасность на воде: в 2026 году на водоемах погибли 10 человек. Большинство утонуло на глубине от одного до полутора метров. У пяти погибших уровень алкоголя в крови превышал 2 ‰.
  • Поиск людей: заместитель главы города рекомендовал использовать геолокацию в смартфонах для оперативного поиска пропавших детей и стариков.

Также в ходе встречи обсудили текущие работы по капитальному ремонту жилья, устройство новых коллекторов ливневой канализации, развитие метрополитена, создание парковых зон и обустройство дворовых территорий с установкой спортивного оборудования.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Казахстан
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова
МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей
Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц
МЧС России координирует работы по устранению последствий паводка в Свердловской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.