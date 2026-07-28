Власти Минска планируют ввести шесть крупных дорожных объектов до 2030 года

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился 28 июля с коллективом Технического управления Мингорисполкома. Основной темой обсуждения стало состояние подземных коммуникаций столицы, развитие транспортной сети и вопросы безопасности горожан.

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Инженерные сети и ремонт в Минске

В Минске проложено сотни тысяч километров подземных коммуникаций. Техническое управление города владеет полной информацией об этих сетях и контролирует качество всех работ под землей. Специалисты управления определяют места проведения ремонтов так, чтобы работы по одной сети не повредили другие линии — теплоснабжения, газоснабжения, водопровода или кабельные сети.

Тип сетей Объем замены за год (приблизительно) Теплосети (с серьезным диаметром) 150 км Водоснабжение и водоотведение 60 км

Развитие дорожной сети

В городе началось строительство третьего транспортного кольца. Сейчас в районе пересечения улиц Тимирязева и Колесникова возводят протяженный путепровод, который свяжет Фрунзенский и Центральный районы. Следующим этапом станет соединение Московского и Октябрьского районов — проектные работы по этому направлению уже идут.

По планам властей, до 2030 года в Минске введут шесть подобных дорожных объектов.

Безопасность и социальные вопросы

Олег Корзун затронул несколько аспектов безопасности жителей столицы:

Кибербезопасность: мошенники чаще всего обманывают детей, подростков и пожилых людей.

мошенники чаще всего обманывают детей, подростков и пожилых людей. Безопасность на воде: в 2026 году на водоемах погибли 10 человек. Большинство утонуло на глубине от одного до полутора метров. У пяти погибших уровень алкоголя в крови превышал 2 ‰.

в 2026 году на водоемах погибли 10 человек. Большинство утонуло на глубине от одного до полутора метров. У пяти погибших уровень алкоголя в крови превышал 2 ‰. Поиск людей: заместитель главы города рекомендовал использовать геолокацию в смартфонах для оперативного поиска пропавших детей и стариков.

Также в ходе встречи обсудили текущие работы по капитальному ремонту жилья, устройство новых коллекторов ливневой канализации, развитие метрополитена, создание парковых зон и обустройство дворовых территорий с установкой спортивного оборудования.