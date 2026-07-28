Учеников школ Белоруссии научат отличать реальные видео от дипфейков

Все школы Белоруссии с 1 сентября перейдут на обновленную учебную программу по информатике для VI-IX классов. Главным новшеством станет изучение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и расширенный блок по кибербезопасности. Об изменениях сообщили в Министерстве образования Республики Беларусь.

Фото: Wikimedia Commons by MCPearson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Компьютерный класс

Новый курс рассчитан на 139 академических часов. Ученики будут заниматься информатикой по одному часу в неделю в течение четырех лет. Программа разделена на шесть основных направлений: от основ алгоритмизации до компьютерного моделирования. При этом учителя получили право перераспределять до четверти учебного времени, чтобы адаптировать уроки под уровень подготовки конкретного класса.

Чему научат на уроках ИИ

Погружение в современные технологии начнется с восьмого класса. Школьников научат правильно формулировать запросы к нейросетям (промпт-инжиниринг), использовать ИИ для обработки текстов, звука и видео, а также проверять достоверность того, что выдает алгоритм. В девятом классе учащиеся перейдут к моделированию с помощью нейросетей и критическому анализу цифровых результатов.

Класс Ключевые навыки работы с ИИ VIII класс Составление запросов, генерация и обработка контента, фактчекинг. IX класс Применение нейросетей в моделировании, глубокий аудит цифровых инструментов.

Защита от мошенников и национальный контент

Особое место в программе занимает цифровая гигиена. Подростков обучат распознавать мошеннические схемы в сети и отличать реальные видео или фото от дипфейков — подделок, созданных нейросетями. Также в курс включен национальный компонент: учащихся познакомят с белорусскими образовательными IT-ресурсами и сервисами.

Основная цель изменений — приучить детей использовать цифровые навыки в других предметах. Предполагается, что школьники смогут применять полученные знания для решения задач по физике, математике, биологии и географии, работая с облачными сервисами и мультимедиа.

Ответы на популярные вопросы

Коснется ли это старшеклассников?

На текущем этапе обновленная программа с фокусом на ИИ внедряется для учеников средних классов (с 6 по 9).

Нужно ли родителям покупать специальное ПО?

Нет, обучение организовано на базе школьных компьютерных классов с использованием доступных ресурсов и облачных сервисов, предусмотренных Министерством образования.

Зачем изучать ИИ в школе?

Программа направлена на развитие критического мышления, чтобы дети не просто пользовались нейросетями, а понимали механику их работы и умели защищаться от угроз в интернете.