Все школы Белоруссии с 1 сентября перейдут на обновленную учебную программу по информатике для VI-IX классов. Главным новшеством станет изучение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и расширенный блок по кибербезопасности. Об изменениях сообщили в Министерстве образования Республики Беларусь.
Новый курс рассчитан на 139 академических часов. Ученики будут заниматься информатикой по одному часу в неделю в течение четырех лет. Программа разделена на шесть основных направлений: от основ алгоритмизации до компьютерного моделирования. При этом учителя получили право перераспределять до четверти учебного времени, чтобы адаптировать уроки под уровень подготовки конкретного класса.
Погружение в современные технологии начнется с восьмого класса. Школьников научат правильно формулировать запросы к нейросетям (промпт-инжиниринг), использовать ИИ для обработки текстов, звука и видео, а также проверять достоверность того, что выдает алгоритм. В девятом классе учащиеся перейдут к моделированию с помощью нейросетей и критическому анализу цифровых результатов.
|Класс
|Ключевые навыки работы с ИИ
|VIII класс
|Составление запросов, генерация и обработка контента, фактчекинг.
|IX класс
|Применение нейросетей в моделировании, глубокий аудит цифровых инструментов.
Особое место в программе занимает цифровая гигиена. Подростков обучат распознавать мошеннические схемы в сети и отличать реальные видео или фото от дипфейков — подделок, созданных нейросетями. Также в курс включен национальный компонент: учащихся познакомят с белорусскими образовательными IT-ресурсами и сервисами.
Основная цель изменений — приучить детей использовать цифровые навыки в других предметах. Предполагается, что школьники смогут применять полученные знания для решения задач по физике, математике, биологии и географии, работая с облачными сервисами и мультимедиа.
На текущем этапе обновленная программа с фокусом на ИИ внедряется для учеников средних классов (с 6 по 9).
Нет, обучение организовано на базе школьных компьютерных классов с использованием доступных ресурсов и облачных сервисов, предусмотренных Министерством образования.
Программа направлена на развитие критического мышления, чтобы дети не просто пользовались нейросетями, а понимали механику их работы и умели защищаться от угроз в интернете.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.