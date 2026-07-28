Туризм внутри стран Содружества вышел на новый виток развития: Лида открывает серию исторических преобразований

Белорусский город Лида может стать первой туристической столицей Содружества Независимых Государств (СНГ). С такой инициативой выступила Белоруссия.

Фото: https://unsplash.com by Lala Azizli is licensed under Free Туристический образ в городе

Об этом сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества в Минске.

В структуре СНГ уже существуют молодежная, культурная и спортивная столицы, однако туристическая была определена впервые. Помимо выбора главного города, планируют ежегодно вводить тематические годы для разных направлений: экологического, промышленного и оздоровительного туризма.

Что это значит для региона

Статус туристической столицы может привести к росту внимания иностранных гостей к Лиде. Это затронет местный бизнес: гостиницы, транспортные компании, предприятия общественного питания и объекты досуга.

По словам Игоря Петришенко, в странах СНГ сейчас активно развиваются не только маршруты, но и сопутствующая инфраструктура — комфортное размещение и логистика. В целом темпы роста туризма в Содружестве в два-три раза превышают мировые показатели, причем основным двигателем выступает внутренний туризм.

"У нас есть планы о том, чтобы во внутреннем валовом продукте сфера туризма составляла более 4–5 %. Это серьезные задачи, которые она в рамках СНГ должна решать", — сказал первый заместитель генсекретаря СНГ Игорь Петришенко.

На данный момент наиболее активное развитие сферы туризма зафиксировано в Белоруссии, России, Азербайджане, Узбекистане и Кыргызстане. Также ожидается значительный рост показателей в Казахстане.