Уровень безработицы среди молодежи во Франции сопоставили с рынком труда Белоруссии

В социальной сети Threads развернулась дискуссия о системе распределения выпускников вузов в Белоруссии. Поводом стал пост матери молодого специалиста, которая сочла условия работы ее сына неудовлетворительными.

Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены Счастливый студент в выпускной мантии с дипломом на фоне университета

По словам автора публикации, ее сын получил распределение в Минске с заработной платой около 2000 рублей и местом в общежитии. Основная претензия заключается в том, что таких средств недостаточно для быстрого накопления на первый взнос по ипотеке. В связи с этим выпускник задумался об отъезде за границу.

Позиция участников дискуссии

Большинство комментаторов не поддержали автора поста, отметив, что для человека без опыта работы и стажа такие условия являются благоприятным стартом. Участники обсуждения привели следующие аргументы:

Сроки покупки жилья: средний возраст приобретения первой квартиры составляет около 30 лет, так как требуется время на накопление средств и выплату кредитов.

средний возраст приобретения первой квартиры составляет около 30 лет, так как требуется время на накопление средств и выплату кредитов. Сравнение с прошлым опытом: специалисты, начинавшие карьеру в 2013 году, отмечают, что их стартовые зарплаты были ниже стоимости аренды жилья, а общежития предоставлялись не всегда.

специалисты, начинавшие карьеру в 2013 году, отмечают, что их стартовые зарплаты были ниже стоимости аренды жилья, а общежития предоставлялись не всегда. Финансовый потенциал: при зарплате в 2000 рублей и наличии бесплатного или бюджетного жилья молодой специалист может откладывать по 500-600 рублей ежемесячно. За два года отработки сумма накоплений может превысить 10 тысяч рублей, что фактически является первым взносом по кредиту.

Сравнение с европейским рынком труда

В ходе обсуждения затронули ситуацию с трудоустройством молодежи в Европе. Было отмечено, что выпускники во Франции, Италии или Испании сталкиваются со следующими трудностями:

Высокая стоимость аренды и коммунальных платежей, которые съедают значительную часть зарплаты.

Высокий уровень безработицы среди молодежи (например, во Франции этот показатель достигает 21%).

Поздний возраст выхода из родительского дома — в некоторых странах Европы этот период приближается к 30 годам из-за финансовых ограничений.

Значение системы распределения для выпускников

Система распределения в Белоруссии работает как механизм гарантированного трудоустройства. Она обеспечивает выпускнику первое рабочее место, время на профессиональную адаптацию и материальную поддержку в виде надбавок и подъемных.

Практическое значение этого периода заключается в накоплении опыта. За два года отработки специалист может повысить свою квалификацию, что в дальнейшем приведет к росту доходов и востребованности на рынке труда.

"В этом смысле у белорусского выпускника старт гораздо лучше, чем у его сверстников в Европе. У него есть за спиной система, которая дала ему образование, место, поддержку. А значит, и шансов на успех у него гораздо больше", — отмечается в материале.