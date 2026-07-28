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Белорусские аграрии ускоряют уборку зерна после затяжных дождей

Беларусь

Аграрии Белоруссии наращивают темпы уборочной кампании после затишья, вызванного обильными дождями. Президент Александр Лукашенко потребовал от хозяйств убирать ежедневно не менее 6% площадей, стремясь к показателям в 7-8%, при этом исключив потери зерна.

Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

На текущий момент по стране убрано почти 24% зерновых культур. Основным препятствием для ускорения работ стала высокая влажность зерна, которая местами достигает 30%. Ситуация осложняется в Брестской области: из-за июньской засухи и жары период налива зерна сократился до одной недели, что может снизить итоговую урожайность отдельных хозяйств.

Техническая база для сушки зерна

Для борьбы с повышенной влажностью используются зерносушильные комплексы. В Белоруссии работают около 1660 таких объектов, которые способны обрабатывать до 490 тысяч тонн зерна в сутки.

"Это дает уверенность в том, что все зерно, намолоченное зерноуборочными комбайнами, будет своевременно очищено, высушено и заложено на хранение", — сказал начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода Станислав Карпович.

Оборудование производят четыре отечественных завода с уровнем локализации 90-95%. Ежегодно в стране вводят около десяти новых комплексов на замену устаревшим.

Ситуация в Гомельской области

В Гомельской области темпы уборки выше средних по стране. По данным облисполкома, на 27 июля убрано 45% зерновых, зернобобовых и рапса.

Показатель Значение (Гомельская обл.)
Общий намолот зерновых и рапса 439,6 тыс. тонн
Уборка озимого рапса 94% площадей (126,6 тыс. тонн)
Уборка зерновых культур 35% плана (312,9 тыс. тонн)
Средняя урожайность зерновых 27 ц/га (лидер — Житковичский район: 48,5 ц/га)

Процесс доработки зерна в регионе не прерывался даже во время дождей. В Гомельской области задействованы 286 сушилок и комплексов. При максимальной влажности сырье направляют на сушку, чтобы привести его к показателям 17-18%, необходимым для сдачи в КХП.

В Столинском районе хозяйство КСУП "Припять-2009" сообщает о более активном темпе: здесь убрано уже 59% площадей, а ежедневный объем работ превышает 10%. В хозяйстве планируют завершить обмолот всех зерновых и зернобобовых к субботе.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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