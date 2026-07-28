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В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья

Беларусь

В Белоруссии упростили процедуру получения разрешения на перепланировку и переустройство жилья. Изменился перечень документов, которые собственники должны подавать в местные исполкомы.

Перепланировка квартиры
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Перепланировка квартиры

Новые правила затронут всех владельцев квартир, планирующих изменить внутреннюю конфигурацию помещений или провести технические работы по переустройству. Изменения действуют по всей стране с 8 июля, согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2026 года № 164.

Что изменилось в подаче документов

Собственникам жилья больше не нужно выполнять ряд формальных требований при сборе пакета документов для службы "одно окно":

  • Согласие совладельцев: если квартира находится в долевой собственности, достаточно письменного согласия других владельцев в произвольной форме. Нотариальное заверение этого документа теперь не требуется.
  • Техпаспорт: документ нужно предоставлять только в том случае, если он был оформлен до 1 января 2023 года. Для более новых техпаспортов это требование отменено.
  • Разрешение членов семьи: владельцу жилья больше не нужно получать согласие совершеннолетних родственников, которые зарегистрированы по этому адресу. Решение о перепланировке собственник принимает самостоятельно.

Порядок согласования работ

Процесс получения разрешения разделен на два основных этапа, как пояснил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин.

Этап Действия и результат
Первый Подача документов в "одно окно" районной администрации. Результат — разрешение на работы или разрешение на разработку проекта (если он необходим).
Второй Проверка выполненных работ специальной комиссией и оформление акта приемки при отсутствии замечаний.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли заверять согласие совладельца у нотариуса?

Нет, теперь достаточно документа в произвольной письменной форме.

В каком случае нужно подавать техпаспорт в исполком?

Только если ваш техпаспорт был выдан до 1 января 2023 года.

Требуется ли разрешение от прописанных в квартире родственников?

Нет, владелец жилья принимает решение о перепланировке самостоятельно.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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