В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья

В Белоруссии упростили процедуру получения разрешения на перепланировку и переустройство жилья. Изменился перечень документов, которые собственники должны подавать в местные исполкомы.
Новые правила затронут всех владельцев квартир, планирующих изменить внутреннюю конфигурацию помещений или провести технические работы по переустройству. Изменения действуют по всей стране с 8 июля, согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2026 года № 164.
Собственникам жилья больше не нужно выполнять ряд формальных требований при сборе пакета документов для службы "одно окно":
Процесс получения разрешения разделен на два основных этапа, как пояснил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин.
|Этап
|Действия и результат
|Первый
|Подача документов в "одно окно" районной администрации. Результат — разрешение на работы или разрешение на разработку проекта (если он необходим).
|Второй
|Проверка выполненных работ специальной комиссией и оформление акта приемки при отсутствии замечаний.
Нет, теперь достаточно документа в произвольной письменной форме.
Только если ваш техпаспорт был выдан до 1 января 2023 года.
Нет, владелец жилья принимает решение о перепланировке самостоятельно.
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