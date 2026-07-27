В Белоруссии с 1 августа увеличат государственные пособия для семей с детьми

С 1 августа в Белоруссии на 4,1% вырастут государственные пособия для семей с детьми, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

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Изменения затронут семьи по всей стране. Новые суммы выплат будут действовать до 31 октября 2026 года. По данным министерства, подобные пособия получают семьи 154,8 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Единовременные выплаты

Повысились суммы разовых пособий при рождении ребенка и за раннюю постановку на учет:

при рождении первого ребенка — 5 303,70 BYN (10 БПМ);

при рождении второго и последующих детей — 7 425,18 BYN (14 БПМ);

женщинам, вставшим на учет до 12-й недели беременности — 530,37 BYN (100% БПМ).

Ежемесячные выплаты

Скорректированы суммы ежемесячной поддержки для разных категорий семей и детей.

Категория получателя Сумма пособия (BYN) Дети от 3 до 18 лет (в период ухода за ребенком до 3 лет или из отдельных категорий семей) 265,19 Дети-инвалиды старше 3 лет 371,26 Дети с ВИЧ-инфекцией до 18 лет 371,26

Отдельные условия установлены для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет: