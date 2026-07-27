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В Белоруссии с 1 августа увеличат государственные пособия для семей с детьми

Беларусь

С 1 августа в Белоруссии на 4,1% вырастут государственные пособия для семей с детьми, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

семейные пособия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейные пособия

Изменения затронут семьи по всей стране. Новые суммы выплат будут действовать до 31 октября 2026 года. По данным министерства, подобные пособия получают семьи 154,8 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Единовременные выплаты

Повысились суммы разовых пособий при рождении ребенка и за раннюю постановку на учет:

  • при рождении первого ребенка — 5 303,70 BYN (10 БПМ);
  • при рождении второго и последующих детей — 7 425,18 BYN (14 БПМ);
  • женщинам, вставшим на учет до 12-й недели беременности — 530,37 BYN (100% БПМ).

Ежемесячные выплаты

Скорректированы суммы ежемесячной поддержки для разных категорий семей и детей.

Категория получателя Сумма пособия (BYN)
Дети от 3 до 18 лет (в период ухода за ребенком до 3 лет или из отдельных категорий семей) 265,19
Дети-инвалиды старше 3 лет 371,26
Дети с ВИЧ-инфекцией до 18 лет 371,26

Отдельные условия установлены для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет:

  • при I и II степенях утраты здоровья (до 18 лет) и при III и IV степенях (до 3 лет) — 530,37 BYN;
  • при III и IV степенях утраты здоровья (после 3 лет) — 636,44 BYN.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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