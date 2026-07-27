В Белоруссии с 1 августа увеличат государственные пособия для семей с детьми

С 1 августа в Белоруссии на 4,1% вырастут государственные пособия для семей с детьми, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.
Изменения затронут семьи по всей стране. Новые суммы выплат будут действовать до 31 октября 2026 года. По данным министерства, подобные пособия получают семьи 154,8 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Повысились суммы разовых пособий при рождении ребенка и за раннюю постановку на учет:
Скорректированы суммы ежемесячной поддержки для разных категорий семей и детей.
|Категория получателя
|Сумма пособия (BYN)
|Дети от 3 до 18 лет (в период ухода за ребенком до 3 лет или из отдельных категорий семей)
|265,19
|Дети-инвалиды старше 3 лет
|371,26
|Дети с ВИЧ-инфекцией до 18 лет
|371,26
Отдельные условия установлены для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет:
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