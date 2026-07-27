В Минске 28 июля пройдет мини-ярмарка вакансий для жителей столицы

В Минске 28 июля пройдет мини-ярмарка вакансий. Мероприятие организует Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Встреча состоится в управлении занятости населения с 10:00 до 12:00.
Событие затронет жителей столицы, которые находятся в поиске работы или планируют сменить место трудоустройства. Соискатели смогут изучить условия труда, проконсультироваться со специалистами и пройти предварительное собеседование на месте.
Организаторы предложат около 250 вакансий. Среди работодателей: Московский и Партизанский отделы Департамента охраны МВД РБ, ГУ «Минский городской социальный пансионат Вяча», ООО «Талантрия», а также ЖЭУ № 1 Советского и Московского районов города.
|Категория
|Профессии
|Инженерно-технический персонал
|инженер, инженер по вентиляции, инженер по технадзору за строительством, бухгалтер, специалист
|Охрана и безопасность
|начальник охраны объекта, охранник, электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|Рабочие специальности и сервис
|повар, грузчик, тракторист, слесарь-сантехник, подсобный рабочий, уборщик помещений
|Медицина и уход
|медицинская сестра, санитар(-ка)
Для участия соискателям необходимо иметь при себе следующие документы:
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