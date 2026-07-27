Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году

В Минске планируют значительно увеличить количество антивандальных контейнеров для сбора стеклянной тары. Предприятие "Спецкоммунавтотранс" закупит 500 таких модулей, которые установят в жилых кварталах города в 2027 году.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пенсионеры выбрасывают мусор во дворе

О планах по развитию системы сбора вторичного сырья директор предприятия Андрей Хвин рассказал 27 июля на оперативном совещании в Мингорисполкоме. По его словам, первые десять защищенных контейнеров появились в городе в декабре 2025 года. За полгода эксплуатации с их помощью собрали около 6,3 тонны стекла.

"Их особенность в том, что они надежно защищены и исключают самовольное извлечение собираемых из них отходов стекла", — пояснил Андрей Хвин.

Обновление парка техники и оборудования

Расширение сети сбора стекла станет частью общего обновления инфраструктуры ЖКХ. В текущем году предприятие планирует закупить 1010 контейнеров для твердых коммунальных отходов, а также получить 14 новых мусоровозов.

Для сбора вторичных ресурсов за первое полугодие уже установили новые емкости: 205 штук в многоквартирных домах и 74 — в секторе индивидуальной застройки. Всего за шесть месяцев сотрудники вывезли 1,372 миллиона кубометров отходов.

Тип техники/оборудования Количество / Показатель Мусоровозы с задней загрузкой (для пластиковых контейнеров) 92 единицы Мусоровозы с боковой загрузкой (для металлических контейнеров) 4 единицы Контейнеровозы (для крупногабаритного мусора) 4 единицы Новые антивандальные контейнеры для стекла (план на 2027 г.) 500 штук

Спецтехника работает в шести районах Минска: Заводском, Ленинском, Партизанском, Первомайском, Советском и Центральном. Контроль за графиком вывоза мусора осуществляют закрепленные за районами мастера с помощью GPS-навигации.