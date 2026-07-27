Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении

Житель Минска пожаловался в TikTok на состояние комнаты в общежитии, которую предоставил работодатель. Мужчина опубликовал видео с процессом шпатлевки и покраски стен, задавшись вопросом, почему он должен тратить собственные деньги на ремонт жилья.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пара сдирает старые обои

Кто должен оплачивать ремонт

Согласно правилам содержания общежитий в Минске, распределение обязанностей по ремонту зависит от типа помещения и статуса жильца.

Текущий ремонт комнат для одиноких граждан (если они не находятся в обособленном владении) оплачивает государственная организация или другие законные источники. Однако жители общежитий, имеющие помещения в обособленном владении и пользовании (например, семьи), сами оплачивают следующие работы:

побелка потолков;

окраска или оклейка стен обоями;

покраска радиаторов, подоконников, оконных переплетов и дверей;

обновление лака или краски на полах;

замена стекол.

Также любой наниматель имеет право улучшать условия своего проживания, проводя ремонт за свой счет.

Требования к жилью при заселении

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 269 от 05.04.2013 обязывает наймодателя передать помещение в надлежащем состоянии. Факт и качество состояния комнаты фиксируются в акте приема-передачи при вселении.

Параметр Норматив Минимальная площадь на человека от 6 кв. м Температура воздуха в отопительный период от +18 до +24 °C Относительная влажность воздуха не более 60% Скорость движения воздуха не более 0,3 м/с

Кроме того, в номерах обязательно должно быть естественное и искусственное освещение. Указанные параметры микроклимата не распространяются на жилье с автономным отоплением.