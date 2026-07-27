Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении

Житель Минска пожаловался в TikTok на состояние комнаты в общежитии, которую предоставил работодатель. Мужчина опубликовал видео с процессом шпатлевки и покраски стен, задавшись вопросом, почему он должен тратить собственные деньги на ремонт жилья.
Согласно правилам содержания общежитий в Минске, распределение обязанностей по ремонту зависит от типа помещения и статуса жильца.
Текущий ремонт комнат для одиноких граждан (если они не находятся в обособленном владении) оплачивает государственная организация или другие законные источники. Однако жители общежитий, имеющие помещения в обособленном владении и пользовании (например, семьи), сами оплачивают следующие работы:
Также любой наниматель имеет право улучшать условия своего проживания, проводя ремонт за свой счет.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 269 от 05.04.2013 обязывает наймодателя передать помещение в надлежащем состоянии. Факт и качество состояния комнаты фиксируются в акте приема-передачи при вселении.
|Параметр
|Норматив
|Минимальная площадь на человека
|от 6 кв. м
|Температура воздуха в отопительный период
|от +18 до +24 °C
|Относительная влажность воздуха
|не более 60%
|Скорость движения воздуха
|не более 0,3 м/с
Кроме того, в номерах обязательно должно быть естественное и искусственное освещение. Указанные параметры микроклимата не распространяются на жилье с автономным отоплением.
Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.