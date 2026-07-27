Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении

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Беларусь » Минск

Житель Минска пожаловался в TikTok на состояние комнаты в общежитии, которую предоставил работодатель. Мужчина опубликовал видео с процессом шпатлевки и покраски стен, задавшись вопросом, почему он должен тратить собственные деньги на ремонт жилья.

Пара сдирает старые обои
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пара сдирает старые обои

Кто должен оплачивать ремонт

Согласно правилам содержания общежитий в Минске, распределение обязанностей по ремонту зависит от типа помещения и статуса жильца.

Текущий ремонт комнат для одиноких граждан (если они не находятся в обособленном владении) оплачивает государственная организация или другие законные источники. Однако жители общежитий, имеющие помещения в обособленном владении и пользовании (например, семьи), сами оплачивают следующие работы:

  • побелка потолков;
  • окраска или оклейка стен обоями;
  • покраска радиаторов, подоконников, оконных переплетов и дверей;
  • обновление лака или краски на полах;
  • замена стекол.

Также любой наниматель имеет право улучшать условия своего проживания, проводя ремонт за свой счет.

Требования к жилью при заселении

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 269 от 05.04.2013 обязывает наймодателя передать помещение в надлежащем состоянии. Факт и качество состояния комнаты фиксируются в акте приема-передачи при вселении.

Параметр Норматив
Минимальная площадь на человека от 6 кв. м
Температура воздуха в отопительный период от +18 до +24 °C
Относительная влажность воздуха не более 60%
Скорость движения воздуха не более 0,3 м/с

Кроме того, в номерах обязательно должно быть естественное и искусственное освещение. Указанные параметры микроклимата не распространяются на жилье с автономным отоплением.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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