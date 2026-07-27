Минск и Калуга создают сборочные производства по выпуску техники

Минск и Калуга готовят Дорожную карту по сотрудничеству на 2027–2028 годы. Об этом договорились председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава городского округа Калуги Дмитрий Денисов в ходе рабочей встречи 27 июля.
Новый документ объединит взаимодействие городов в нескольких направлениях: торговле, экономике, сфере ЖКХ, туризме и социальной политике. Это позволит систематизировать связи между предприятиями и создать условия для роста товарооборота.
Особое внимание стороны уделили машиностроению. Владимир Кухарев предложил расширять экономические отношения с Минским тракторным заводом (МТЗ), Минским автомобильным заводом (МАЗ) и «Амкодором». Цель — не только поставки готовой продукции, но и организация совместных сборочных производств.
Практический пример такого взаимодействия уже работает: в Калуге выпускают коммунальную технику на базе шасси МАЗ. Машины с калужским оборудованием используются для уборки улиц Москвы и Калуги, причем спрос на них ежегодно растет.
"Наши местные предприятия, которые выпускают коммунальную технику, готовы к сотрудничеству. Машины, созданные на базе завода МАЗ с обвесами калужских машиностроителей, успешно убирают московские и калужские улицы", — сказал глава Калуги Дмитрий Денисов.
Также представители Минска предложили бизнес-сообществу Калужской области принять участие в Минском международном форуме экономического сотрудничества для налаживания прямых контактов с предприятиями столицы и других регионов Белоруссии.
|Сфера сотрудничества
|Ожидаемые результаты
|Промышленность
|Создание сборочных производств, развитие связей МТЗ, МАЗ и «Амкодора» с партнерами из Калуги.
|ЖКХ
|Поставка и совместное производство коммунальной спецтехники.
|Культура и туризм
|Проведение совместных мероприятий (по примеру Дня культуры Калужской области в Белоруссии).
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