В Белоруссии определили случаи приостановки и прекращения выплат по уходу за нетрудоспособными

В Белоруссии изменили порядок назначения и выплаты пособий по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

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Новые правила касаются пенсионеров, родителей детей-инвалидов, студентов и лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами по всей стране.

Поддержка родителей детей-инвалидов

Изменения упрощают переход социальной поддержки при достижении ребенком-инвалидом 18 лет. Родители и опекуны, которые уже получают государственные пенсии, смогут сохранить пособие по уходу, которое выплачивалось им до совершеннолетия ребенка. Единственным условием является то, что сам родитель или опекун не должен быть инвалидом I группы.

Также изменился срок начала выплат для детей-инвалидов с детства I группы после 18 лет. Пособие теперь назначают не с даты подачи заявления, а с момента первого установления данной группы инвалидности. Заявление нужно подать в течение месяца после получения заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии.

Новые условия получения и сохранения пособия

Расширен круг лиц, имеющих право на выплаты во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Теперь эта возможность доступна студентам дневных отделений и врачам, проходящим очную клиническую ординатуру. Ранее право на пособие имели только те, кто находился в таком отпуске по месту работы или военной службы.

Пособие теперь сохраняется и в том случае, если подопечный находится на стационарном лечении в больнице, при условии, что ухаживающий документально подтвердит факт оказания дополнительного ухода в условиях медучреждения.