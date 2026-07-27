Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки крутятся перед сном и когда это становится опасным
Миллион исчез с прайса, но не для всех: Exeed RX 2025 меняет цены по одному признаку
Ловушка для влаги: почему висячие уши собак становятся идеальным домом для грибка и бактерий
В Белоруссии с 1 августа увеличат государственные пособия для семей с детьми
Обман на стадии покупки: главный секрет, который скрывают о компактных саженцах для сада
В Минске 28 июля пройдет мини-ярмарка вакансий для жителей столицы
Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки
Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году
Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении

В Белоруссии определили случаи приостановки и прекращения выплат по уходу за нетрудоспособными

Беларусь

В Белоруссии изменили порядок назначения и выплаты пособий по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Инклюзивное образование
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инклюзивное образование

Новые правила касаются пенсионеров, родителей детей-инвалидов, студентов и лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами по всей стране.

Поддержка родителей детей-инвалидов

Изменения упрощают переход социальной поддержки при достижении ребенком-инвалидом 18 лет. Родители и опекуны, которые уже получают государственные пенсии, смогут сохранить пособие по уходу, которое выплачивалось им до совершеннолетия ребенка. Единственным условием является то, что сам родитель или опекун не должен быть инвалидом I группы.

Также изменился срок начала выплат для детей-инвалидов с детства I группы после 18 лет. Пособие теперь назначают не с даты подачи заявления, а с момента первого установления данной группы инвалидности. Заявление нужно подать в течение месяца после получения заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии.

Новые условия получения и сохранения пособия

Расширен круг лиц, имеющих право на выплаты во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Теперь эта возможность доступна студентам дневных отделений и врачам, проходящим очную клиническую ординатуру. Ранее право на пособие имели только те, кто находился в таком отпуске по месту работы или военной службы.

Пособие теперь сохраняется и в том случае, если подопечный находится на стационарном лечении в больнице, при условии, что ухаживающий документально подтвердит факт оказания дополнительного ухода в условиях медучреждения.

Ситуация Статус выплаты
Временное прекращение ухода по личным причинам (до 14 дней) с согласия подопечного Приостанавливается
Отсутствие нуждаемости в постоянном уходе Прекращается
Истечение срока разрешения на постоянное проживание в Белоруссии (для иностранцев и лиц без гражданства) Прекращается
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Популярное
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников

Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.

Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки
Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году
Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении
Минск и Калуга создают сборочные производства по выпуску техники
В Белоруссии определили случаи приостановки и прекращения выплат по уходу за нетрудоспособными
Рестораны Минска ограничивают время пребывания гостей за столиком двумя часами
Три гектара пастбищ в Калмыкии превратились в пустыню из-за большого количества скота
Международная федерация средневекового боя провела турнир в замке Спёттруп
МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Саратовской области
Атака беспилотников привела к отмене пригородных поездов между Белгородом и Толоконным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.