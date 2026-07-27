Рестораны Минска ограничивают время пребывания гостей за столиком двумя часами

В ресторанах национальной кухни Минска начали ограничивать время пребывания гостей за столиком. Жительница пристоличья обнаружила, что при бронировании в заведениях "Литвины" и "Бульбаши" на посещение выделяют не более двух часов.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Мужчина в синей рубашке ест стейк в ресторане

Ситуация вызвала резонанс в социальных сетях. Посетители возмущены тем, что при высоком чеке и длительном ожидании блюд (от 30 минут) им приходится спешить с едой и общением. В то же время часть пользователей считает такие меры оправданными, так как без лимитов заведения не смогут обеспечить доступ к столам другим гостям.

Позиция ресторанов

Представители ресторана "Литвины" объяснили, что вынуждены следить за временем из-за большого количества броней при ограниченном количестве мест в зале. По их словам, без контроля времени многие гости с подтвержденным бронированием просто не смогут попасть в заведение.

Для тех, кто хочет провести в ресторане больше времени, предложили альтернативу — делать предварительный заказ вместе с бронированием стола. Сделать это рекомендуется за неделю, а в праздничные даты — за две-три недели.

Что говорит закон

В отделе торговли и услуг администрации Центрального района Минска пояснили, что законодательство Белоруссии не устанавливает никаких лимитов по времени пребывания посетителей в кафе и ресторанах.

Условие Требование к заведению При бронировании стола Администрация обязана заранее предупредить гостя об ограничении по времени Статус стола Забронированное место должно быть отмечено специальной табличкой

Ответы на популярные вопросы

Могут ли меня законно выгнать через два часа?

Законодательных ограничений по времени нет. Однако если столик забронирован следующим гостем, администрация может попросить освободить место, при условии, что вас предупредили об этом заранее.

Как избежать спешки в ресторане с системой бронирования?

Согласно рекомендациям одних из ресторанов, помогает предварительный заказ блюд и заблаговременное бронирование (за 1-3 недели).