Белоруссия и Калужская область планируют увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором региона Владиславом Шапшой, которая прошла в Минске 27 июля.
Достичь этой цифры планируют не только за счет прямой торговли, но и через совместные проекты. В частности, белорусская сторона готова строить социальные объекты "под ключ" на территории Калужской области и расширять кооперацию с промышленными гигантами МАЗ и БЕЛАЗ.
Особое внимание в переговорах уделили аграрному сектору. Из-за схожести климата Белоруссия готова передать опыт по созданию молочно-товарных комплексов и агрогородков. Александр Лукашенко предложил создавать в регионе передовые хозяйства — "маяки", которые станут образцом для других предприятий.
Также обсуждался вопрос механизации труда. Президент отметил, что дефицит рабочих рук актуален для обеих сторон, поэтому развитие машиностроения и внедрение современной сельхозтехники становятся приоритетом.
На данный момент товарооборот между сторонами растет. По итогам 2025 года он составил 705 млн долларов, а за первые пять месяцев 2026 года достиг 311,4 млн долларов, что на 117,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
|Направление
|Основные товары и услуги
|Экспорт из Белоруссии
|Нефтепродукты, металлоконструкции, мебель, семена, смолы и полиуретаны
|Импорт из Калужской области
|Корма для животных, полимеры этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевая проволока
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.