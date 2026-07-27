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Белоруссия и Калужская область планируют увеличить товарооборот до 1 млрд долларов

Беларусь

Белоруссия и Калужская область планируют увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором региона Владиславом Шапшой, которая прошла в Минске 27 июля.

Флаг Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by Redline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Белоруссии

Достичь этой цифры планируют не только за счет прямой торговли, но и через совместные проекты. В частности, белорусская сторона готова строить социальные объекты "под ключ" на территории Калужской области и расширять кооперацию с промышленными гигантами МАЗ и БЕЛАЗ.

Развитие сельского хозяйства

Особое внимание в переговорах уделили аграрному сектору. Из-за схожести климата Белоруссия готова передать опыт по созданию молочно-товарных комплексов и агрогородков. Александр Лукашенко предложил создавать в регионе передовые хозяйства — "маяки", которые станут образцом для других предприятий.

Также обсуждался вопрос механизации труда. Президент отметил, что дефицит рабочих рук актуален для обеих сторон, поэтому развитие машиностроения и внедрение современной сельхозтехники становятся приоритетом.

Текущие показатели торговли

На данный момент товарооборот между сторонами растет. По итогам 2025 года он составил 705 млн долларов, а за первые пять месяцев 2026 года достиг 311,4 млн долларов, что на 117,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Направление Основные товары и услуги
Экспорт из Белоруссии Нефтепродукты, металлоконструкции, мебель, семена, смолы и полиуретаны
Импорт из Калужской области Корма для животных, полимеры этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевая проволока
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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