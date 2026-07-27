Размер пенсионных надбавок для граждан старше 75 лет вырастет на 4,1%

С 1 августа 2026 года в Белоруссии увеличат размер "возрастных" доплат к пенсиям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Повышение коснется почти 570 тысяч человек, которые достигли возраста 75 лет и старше. Сумма выплат вырастет на 4,1%.
|Возрастная категория
|Размер доплаты (BYN)
|от 75 до 79 лет
|99,44 (при инвалидности I группы — 232,03)
|от 80 лет (с надбавкой на уход)
|198,89 (при инвалидности I группы — 265,18)
Общие государственные расходы на данные выплаты в 2026 году составят 980 млн BYN.
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