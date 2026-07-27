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Размер пенсионных надбавок для граждан старше 75 лет вырастет на 4,1%

Беларусь

С 1 августа 2026 года в Белоруссии увеличат размер "возрастных" доплат к пенсиям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Пожилая пара с букетом цветов на парковой скамейке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Пожилая пара с букетом цветов на парковой скамейке

Повышение коснется почти 570 тысяч человек, которые достигли возраста 75 лет и старше. Сумма выплат вырастет на 4,1%.

Возрастная категория Размер доплаты (BYN)
от 75 до 79 лет 99,44 (при инвалидности I группы — 232,03)
от 80 лет (с надбавкой на уход) 198,89 (при инвалидности I группы — 265,18)

Общие государственные расходы на данные выплаты в 2026 году составят 980 млн BYN.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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