Бюджет прожиточного минимума в Белоруссии изменится в третий раз за год

С 1 августа 2026 года в Белоруссии вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Новые значения будут действовать до 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнесмен рассчитывает деньги

Средний показатель БПМ на душу населения составит 530,37 белорусского рубля. Это на 4,1% больше суммы, которая была установлена с 1 мая.

Размеры выплат по группам населения

Для разных категорий граждан утверждены следующие суммы:

Группа населения Сумма БПМ (BYN) Трудоспособное население 574,38 Пенсионеры 380,86 Дети до 3 лет 326,56 Дети от 3 до 6 лет 437,78 Дети от 6 до 18 лет 519,24

Кто получит прибавку

Изменение БПМ автоматически приведет к росту ряда социальных выплат на те же 4,1%. Это коснется следующих категорий:

семей, воспитывающих детей (государственные пособия);

пенсионеров (доплаты к пенсиям и социальные пенсии);

лиц, получающих пособие по уходу за инвалидами I группы или за людьми старше 80 лет.

Текущий перерасчет стал третьим за 2026 год.