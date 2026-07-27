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Бюджет прожиточного минимума в Белоруссии изменится в третий раз за год

Беларусь

С 1 августа 2026 года в Белоруссии вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Новые значения будут действовать до 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Бизнесмен рассчитывает деньги
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен рассчитывает деньги

Средний показатель БПМ на душу населения составит 530,37 белорусского рубля. Это на 4,1% больше суммы, которая была установлена с 1 мая.

Размеры выплат по группам населения

Для разных категорий граждан утверждены следующие суммы:

Группа населения Сумма БПМ (BYN)
Трудоспособное население 574,38
Пенсионеры 380,86
Дети до 3 лет 326,56
Дети от 3 до 6 лет 437,78
Дети от 6 до 18 лет 519,24

Кто получит прибавку

Изменение БПМ автоматически приведет к росту ряда социальных выплат на те же 4,1%. Это коснется следующих категорий:

  • семей, воспитывающих детей (государственные пособия);
  • пенсионеров (доплаты к пенсиям и социальные пенсии);
  • лиц, получающих пособие по уходу за инвалидами I группы или за людьми старше 80 лет.

Текущий перерасчет стал третьим за 2026 год.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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