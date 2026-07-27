Бюджет прожиточного минимума в Белоруссии изменится в третий раз за год

С 1 августа 2026 года в Белоруссии вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Новые значения будут действовать до 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.
Средний показатель БПМ на душу населения составит 530,37 белорусского рубля. Это на 4,1% больше суммы, которая была установлена с 1 мая.
Для разных категорий граждан утверждены следующие суммы:
|Группа населения
|Сумма БПМ (BYN)
|Трудоспособное население
|574,38
|Пенсионеры
|380,86
|Дети до 3 лет
|326,56
|Дети от 3 до 6 лет
|437,78
|Дети от 6 до 18 лет
|519,24
Изменение БПМ автоматически приведет к росту ряда социальных выплат на те же 4,1%. Это коснется следующих категорий:
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