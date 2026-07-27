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Скрытые последствия подавления негативных эмоций для физического здоровья

Беларусь

Попытки поддержать близкого человека фразами "все будет хорошо" или "не драматизируй" часто приводят к обратному эффекту — раздражению и чувству вины. Психолог Татьяна Гринкевич называет это явление токсичным оптимизмом. В таком подходе позитив навязывается как требование, что приводит к обесцениванию реальных переживаний человека.

Страх перемен
Фото: freepik is licensed under public domain
Страх перемен

Эта проблема касается каждого, кто сталкивается с эмоциональным выгоранием или стрессом в повседневной жизни. Подавление негативных чувств не решает проблему, а переводит ее в разряд физических и психологических симптомов: хронической усталости, внезапных вспышек гнева или ощущения внутренней пустоты.

Почему позитив может вредить

Здоровый оптимизм помогает искать выход из трудной ситуации, признавая факт проблемы. Токсичный же вариант стирает реальность и запрещает испытывать грусть, страх или разочарование. По мнению специалиста, такая привычка формируется с детства, когда детям говорят "мальчики не ноют" или "будь хорошей девочкой", приучая их скрывать "неудобные" эмоции.

Любая эмоция имеет свою функцию: злость указывает на нарушение личных границ, страх предупреждает об угрозе, а грусть сигнализирует о потере. Игнорируя эти сигналы, человек теряет связь с собственными потребностями.

Последствия подавления эмоций

Внутреннее напряжение, которое накапливается годами, ведет к тревожным состояниям и выгоранию. Ситуация осложняется чувством вины: если внешне жизнь кажется стабильной (есть работа и семья), человек начинает укорять себя за расстройства. В итоге возникает двойная нагрузка — сама проблема и вина за эмоциональную реакцию на нее.

Особенно опасно навязывание позитива в кризисных ситуациях: при разводе, тяжелой болезни или утрате близких. Фразы "все к лучшему" лишь усиливают чувство одиночества, так как человек понимает, что его боль не воспринимают всерьез.

Как правильно поддержать и помочь себе

Вместо попыток немедленно "исправить" настроение, важнее признать чувства другого. Наиболее эффективными будут слова: "тебе сейчас тяжело", "я рядом", "ты имеешь право так чувствовать". Если подходящих слов нет, лучше честно признаться в этом.

Для самостоятельной работы с эмоциями психолог рекомендует следующие шаги:

  • отмечать свое состояние в течение дня без оценки "правильно" или "неправильно";
  • называть чувство вслух ("я злюсь", "мне грустно"), чтобы оно перестало быть подавленным;
  • использовать телесные практики при сильном напряжении: дыхательные упражнения, погружение рук в холодную воду;
  • сбрасывать гнев через физическую нагрузку (пробежка, спорт).

Психологическая устойчивость заключается не в постоянной улыбке, а в способности проживать разные состояния — от вдохновения до разочарования.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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