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Жители многоквартирных домов Белоруссии могут проводить часть работ без проектной документации

Беларусь

В Белоруссии упростили порядок проведения некоторых работ по переустройству и перепланировке квартир. Теперь для установки гидро-, паро- и звукоизоляции больше не нужно разрабатывать проектную документацию.

Разрушение стены
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрушение стены

Изменения вступили в силу 8 июля на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2026 года № 164. Новые правила касаются всех жителей многоквартирных домов страны.

Какие работы стали доступнее

Собственникам жилья больше не требуется готовить проект для следующих видов работ:

  • Гидроизоляция: обычно выполняется на полу в санузлах и на кухнях при замене плитки или расширении площади помещения.
  • Пароизоляция: использование специальной пленки поверх утеплителя для защиты от влаги.
  • Звукоизоляция: обшивка стен и потолков материалами, такими как минеральная вата или пенопласт.

Как теперь организовать ремонт

Несмотря на отмену проекта, порядок согласования сохраняется. Чтобы законно провести работы, владельцу квартиры необходимо получить разрешение в администрации своего района.

Также изменились требования к исполнителям. Теперь закон не обязывает заключать официальные договоры строительного подряда. Перепланировку может выполнить либо сам собственник своими силами, либо привлеченные специалисты, чьим основным видом деятельности является строительство.

Что изменилось Было Стало
Проектная документация Требовалась для изоляционных работ Не требуется
Договор подряда Был обязателен Не обязателен (можно своими силами)
Согласование в администрации Обязательно Остается обязательным
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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