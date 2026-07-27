Жители многоквартирных домов Белоруссии могут проводить часть работ без проектной документации

В Белоруссии упростили порядок проведения некоторых работ по переустройству и перепланировке квартир. Теперь для установки гидро-, паро- и звукоизоляции больше не нужно разрабатывать проектную документацию.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разрушение стены

Изменения вступили в силу 8 июля на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2026 года № 164. Новые правила касаются всех жителей многоквартирных домов страны.

Какие работы стали доступнее

Собственникам жилья больше не требуется готовить проект для следующих видов работ:

Гидроизоляция: обычно выполняется на полу в санузлах и на кухнях при замене плитки или расширении площади помещения.

обычно выполняется на полу в санузлах и на кухнях при замене плитки или расширении площади помещения. Пароизоляция: использование специальной пленки поверх утеплителя для защиты от влаги.

использование специальной пленки поверх утеплителя для защиты от влаги. Звукоизоляция: обшивка стен и потолков материалами, такими как минеральная вата или пенопласт.

Как теперь организовать ремонт

Несмотря на отмену проекта, порядок согласования сохраняется. Чтобы законно провести работы, владельцу квартиры необходимо получить разрешение в администрации своего района.

Также изменились требования к исполнителям. Теперь закон не обязывает заключать официальные договоры строительного подряда. Перепланировку может выполнить либо сам собственник своими силами, либо привлеченные специалисты, чьим основным видом деятельности является строительство.