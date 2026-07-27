Жители многоквартирных домов Белоруссии могут проводить часть работ без проектной документации

В Белоруссии упростили порядок проведения некоторых работ по переустройству и перепланировке квартир. Теперь для установки гидро-, паро- и звукоизоляции больше не нужно разрабатывать проектную документацию.
Изменения вступили в силу 8 июля на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2026 года № 164. Новые правила касаются всех жителей многоквартирных домов страны.
Собственникам жилья больше не требуется готовить проект для следующих видов работ:
Несмотря на отмену проекта, порядок согласования сохраняется. Чтобы законно провести работы, владельцу квартиры необходимо получить разрешение в администрации своего района.
Также изменились требования к исполнителям. Теперь закон не обязывает заключать официальные договоры строительного подряда. Перепланировку может выполнить либо сам собственник своими силами, либо привлеченные специалисты, чьим основным видом деятельности является строительство.
|Что изменилось
|Было
|Стало
|Проектная документация
|Требовалась для изоляционных работ
|Не требуется
|Договор подряда
|Был обязателен
|Не обязателен (можно своими силами)
|Согласование в администрации
|Обязательно
|Остается обязательным
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