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Жители Минска прошли диагностику организма и йогу на фестивале My Way

Беларусь » Минск

В Минске прошел юбилейный десятый фестиваль саморазвития и здорового образа жизни My Way. Мероприятие состоялось 26 июля на территории Центрального ботанического сада НАН Белоруссии.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Событие объединило жителей столицы, стремящихся к психологической разгрузке и физическому оздоровлению. Организаторы отметили смену приоритетов посетителей: если первые проекты были нацелены на восстановление после пандемии, то сейчас основной спрос сместился в сторону ментального здоровья.

Фокус на ментальном здоровье

Наибольшим интересом пользовались лектории по психологии. Спрос оказался настолько высоким, что организаторам пришлось расширять посадочные места за счет мебели из зоны кинотеатра.

По данным специалистов, работавших на площадке (психологов, астрологов и ароматерапевтов), минчан больше всего волнуют следующие темы:

  • семейные отношения;
  • борьба с тревожностью и страхами;
  • принципы здорового питания.

Программа и активности

Для гостей подготовили десятки интерактивных зон, где предложили как традиционные, так и необычные методы оздоровления.

Направление Что предлагалось посетителям
Диагностика Измерение давления прибором с ИИ, биорезонансное тестирование организма, раздача памяток по симптомам заболеваний.
Физика и релакс Йога, фасциально-гравитационная практика (мягкое растяжение мышц), лаунж-зоны с шезлонгами и наушниками.
Экстрим и творчество Прогулки по дорожке из острых гвоздей, рисование вином, ароматерапия.
Самопознание Трансформационные психологические игры.

Организатор фестиваля Ольга Коробчиц пояснила, что выбор Центрального ботанического сада как основной площадки обусловлен идеей единения с природой и отсутствием бетонных покрытий, что важно для создания атмосферы тишины в центре города.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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