В Белоруссии владельцев садов предупреждают об опасности курчавости листьев персика

В Белоруссии становятся популярными сорта персиков, приспособленные к местному климату, однако эта культура остается крайне уязвимой к грибковым заболеваниям. Одной из самых опасных угроз является курчавость листьев, которая при отсутствии ухода приводит к гибели дерева за 2-3 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Персики в саду

Событие затрагивает всех владельцев частных садов и дач по всей стране, кто выращивает персики. Болезнь опасна тем, что дерево перестает плодоносить не только в год заражения, но и на следующий сезон, так как грибок поражает однолетний прирост.

Признаки и механизмы болезни

Возбудителем заболевания служит микроскопический грибок тафрина. Споры зимуют в трещинах коры и под чешуйками почек. Наибольший риск заражения возникает в период от распускания почек до 10-го дня жизни листа.

Первые признаки появляются в мае: молодые листья бледнеют, приобретают желтовато-розовый оттенок и покрываются пузырями. Затем они скручиваются, буреют и опадают. Пораженные деревья отстают в росте и становятся более чувствительными к зимним морозам.

Методы защиты и график обработок

Поскольку персик в Белоруссии не имеет промышленного значения, специализированных средств массовой защиты нет. Садоводам рекомендуется использовать универсальные фунгициды в режиме профилактики.

Период обработки Рекомендуемые средства и особенности Весна (до распускания почек) 3% раствор "Бордоской жидкости" или 1% "Медного купороса". Защищает также от дырчатой пятнистости. Набухание и распускание почек "Хорус" (работает при +6-8°C), "Топсин М", "Байлетон", "Скор", "Делан", "Планриз", "Триходермин". Осень (листопад) Повторная обработка "Медным купоросом" или "Бордоской жидкостью".

Важно избегать применения медьсодержащих препаратов в период вегетации, чтобы не вызвать ожоги листьев. Последнюю химическую обработку нужно завершить минимум за три недели до сбора урожая.

Дополнительные меры ухода

Если болезнь уже проявилась, необходимо сразу удалить зараженные побеги и провести дополнительную обработку. Ежегодная обрезка должна включать удаление больных ветвей с последующим их сжиганием.

Для повышения иммунитета растений следует обеспечить регулярный полив и сбалансированное питание с использованием азота, фосфора, калия и микроэлементов.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя использовать медные препараты летом?

Применение медьсодержащих фунгицидов во время роста листьев может вызвать химические ожоги и преждевременное опадение листвы.

Какой препарат лучше всего работает в холодную весну?

Препарат "Хорус" остается активным при температуре воздуха от +6-8 градусов, тогда как большинство других фунгицидов начинают действовать только при +15 градусах.

Что делать с обрезанными ветвями?

Всю срезанную древесину, особенно пораженную грибком, необходимо сжечь, чтобы избежать повторного заражения сада.