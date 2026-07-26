В Белоруссии владельцев садов предупреждают об опасности курчавости листьев персика

В Белоруссии становятся популярными сорта персиков, приспособленные к местному климату, однако эта культура остается крайне уязвимой к грибковым заболеваниям. Одной из самых опасных угроз является курчавость листьев, которая при отсутствии ухода приводит к гибели дерева за 2-3 года.
Событие затрагивает всех владельцев частных садов и дач по всей стране, кто выращивает персики. Болезнь опасна тем, что дерево перестает плодоносить не только в год заражения, но и на следующий сезон, так как грибок поражает однолетний прирост.
Возбудителем заболевания служит микроскопический грибок тафрина. Споры зимуют в трещинах коры и под чешуйками почек. Наибольший риск заражения возникает в период от распускания почек до 10-го дня жизни листа.
Первые признаки появляются в мае: молодые листья бледнеют, приобретают желтовато-розовый оттенок и покрываются пузырями. Затем они скручиваются, буреют и опадают. Пораженные деревья отстают в росте и становятся более чувствительными к зимним морозам.
Поскольку персик в Белоруссии не имеет промышленного значения, специализированных средств массовой защиты нет. Садоводам рекомендуется использовать универсальные фунгициды в режиме профилактики.
|Период обработки
|Рекомендуемые средства и особенности
|Весна (до распускания почек)
|3% раствор "Бордоской жидкости" или 1% "Медного купороса". Защищает также от дырчатой пятнистости.
|Набухание и распускание почек
|"Хорус" (работает при +6-8°C), "Топсин М", "Байлетон", "Скор", "Делан", "Планриз", "Триходермин".
|Осень (листопад)
|Повторная обработка "Медным купоросом" или "Бордоской жидкостью".
Важно избегать применения медьсодержащих препаратов в период вегетации, чтобы не вызвать ожоги листьев. Последнюю химическую обработку нужно завершить минимум за три недели до сбора урожая.
Если болезнь уже проявилась, необходимо сразу удалить зараженные побеги и провести дополнительную обработку. Ежегодная обрезка должна включать удаление больных ветвей с последующим их сжиганием.
Для повышения иммунитета растений следует обеспечить регулярный полив и сбалансированное питание с использованием азота, фосфора, калия и микроэлементов.
Применение медьсодержащих фунгицидов во время роста листьев может вызвать химические ожоги и преждевременное опадение листвы.
Препарат "Хорус" остается активным при температуре воздуха от +6-8 градусов, тогда как большинство других фунгицидов начинают действовать только при +15 градусах.
Всю срезанную древесину, особенно пораженную грибком, необходимо сжечь, чтобы избежать повторного заражения сада.
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