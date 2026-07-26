Анна Кубарева и Даниил Остапенков выиграли Открытый чемпионат Белоруссии по теннису

Анна Кубарева и Даниил Остапенков выиграли Открытый чемпионат Белоруссии по теннису. Турнир завершился 26 июля в Минске.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек играет в теннис

В женском финале Анна Кубарева обыграла Дарью Хомутянскую. Матч продлился три сета, итоговый счет — 6:4, 3:6, 6:0.

Среди мужчин победу одержал Даниил Остапенков. В финальном поединке он сильнее Мартина Борисюка в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Соревнования проходили в столице с 17 по 26 июля.