Анна Кубарева и Даниил Остапенков выиграли Открытый чемпионат Белоруссии по теннису. Турнир завершился 26 июля в Минске.
В женском финале Анна Кубарева обыграла Дарью Хомутянскую. Матч продлился три сета, итоговый счет — 6:4, 3:6, 6:0.
Среди мужчин победу одержал Даниил Остапенков. В финальном поединке он сильнее Мартина Борисюка в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Соревнования проходили в столице с 17 по 26 июля.
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