Минчанин признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений на улице Асаналиева

Житель Минска предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Конфликт произошел на дороге Октябрьского района после того, как пешеход нарушил правила перехода и спровоцировал опасную ситуацию на дороге.

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Инцидент случился вечером на улице Асаналиева. Супруги ехали в магазин, когда нетрезвый мужчина вышел на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Водителю пришлось резко затормозить. В ответ на звуковой сигнал автомобиля пешеход показал женщине непристойный жест.

Мужчина, находившийся в машине, попросил жену припарковаться и подошел к нарушителю. Он попытался объяснить человеку, что тот едва не стал причиной ДТП. Однако вместо извинений пешеход ответил грубостью. В ходе ссоры житель столицы ударил оппонента кулаком в голову. Потерпевший упал и сильно ударился о тротуарную плитку.

Супруга обвиняемого вызвала скорую помощь. Позже эксперты установили, что пострадавшему были причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни и повлекшие психическое расстройство.

"Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), санкция которой — вплоть до восьми лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся", — сказал заместитель прокурора Октябрьского района Юрий Совловец.