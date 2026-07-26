Жительница деревни Калюжки создала агроусадьбу на месте бывшей свалки

Ольга Ераховец превратила запущенный участок земли в туристический объект "Хозяюшка". Теперь здесь работает контактный зоопарк, функционирует музей старинного быта и проводятся мастер-классы по приготовлению традиционных продуктов.
Проект ориентирован на любителей сельского отдыха и семейные пары с детьми. Посетители могут познакомиться с белорусскими традициями, попробовать домашние сыры и выпечку из русской печи, а также пообщаться с животными: коровами, козами, лошадью и птицей.
Семья Ераховец самостоятельно построила дом и обустроила территорию. В состав комплекса входят:
Помимо проживания и экскурсий, в усадьбе организуют народные праздники, такие как Масленица и Купалье. Также доступны поездки по знаковым местам Смолевичского района.
В ближайшее время хозяйка планирует реконструировать баню, сделав акцент на оздоровительных процедурах для гостей. Также в планах Ольги Ераховец — открытие полноценного фермерского хозяйства и запуск специализированного тура по белорусской деревне.
|Направление
|Описание
|География
|Смолевичский район, деревня Калюжки
|Основные активности
|Контактный зоопарк, этно-музей, сыроварение, выпечка в печи
|Целевая аудитория
|Семьи с детьми, городские жители, иностранные туристы
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