Жительница деревни Калюжки создала агроусадьбу на месте бывшей свалки

В Смолевичском районе жительница деревни Калюжки создала агроусадьбу на месте бывшей свалки

Ольга Ераховец превратила запущенный участок земли в туристический объект "Хозяюшка". Теперь здесь работает контактный зоопарк, функционирует музей старинного быта и проводятся мастер-классы по приготовлению традиционных продуктов.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Кролик

Проект ориентирован на любителей сельского отдыха и семейные пары с детьми. Посетители могут познакомиться с белорусскими традициями, попробовать домашние сыры и выпечку из русской печи, а также пообщаться с животными: коровами, козами, лошадью и птицей.

Инфраструктура и услуги усадьбы

Семья Ераховец самостоятельно построила дом и обустроила территорию. В состав комплекса входят:

Контактный зоопарк: на подворье содержатся пять коров, лошадь по кличке Грация, козы, кролики и домашняя птица.

на подворье содержатся пять коров, лошадь по кличке Грация, козы, кролики и домашняя птица. "Белорусская хатка" : экспозиция с предметом старинного быта (рушники, глиняная посуда, вышитые скатерти).

: экспозиция с предметом старинного быта (рушники, глиняная посуда, вышитые скатерти). Кулинарная зона: русская печь для выпечки хлеба и мастер-классы по производству сыра (в ассортименте до 10 видов продукта).

Помимо проживания и экскурсий, в усадьбе организуют народные праздники, такие как Масленица и Купалье. Также доступны поездки по знаковым местам Смолевичского района.

Развитие проекта

В ближайшее время хозяйка планирует реконструировать баню, сделав акцент на оздоровительных процедурах для гостей. Также в планах Ольги Ераховец — открытие полноценного фермерского хозяйства и запуск специализированного тура по белорусской деревне.