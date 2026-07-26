В Толочинском районе Витебской области завершают подготовку школ к новому учебному году. В образовательных учреждениях района проводят текущие ремонты, обновляют оборудование и благоустраивают территории.
Общий объем финансирования на текущие ремонты в районе составил 425 тысяч рублей. Из этой суммы 325 тысяч рублей направили на обеспечение безопасности объектов.
По словам заместителя председателя Толочинского райисполкома Елены Бомберовой, работы ведутся во всех 22 учреждениях образования. В частности:
Все паспорта готовности должны быть подписаны до 15 августа. В этом году в школы района примут 177 первоклассников. Для старшеклассников создадут профильные 10-е классы аграрной, медицинской и педагогической направленностей.
В Усвижбукской базовой школе, где в новом году будут учиться 45 человек и 8 дошкольников, обновили материальную базу. В классах установили два интерактивных мультиборда, ранее заменили крышу и покрасили стены.
|Объект/Мероприятие
|Детали и стоимость
|Столовая
|Замена электропроводки на сумму 1380 рублей
|Интерьер коридоров
|Установка новых жалюзи (спонсорская помощь УП "Рыдомльский" — 550 рублей)
|Теплопункт
|Установка новых насосов и спускных кранов в конце августа
Для обеспечения питания детей школа использует собственный огород и теплицу на пришкольном участке площадью 4,2 гектара. Все сельские учащиеся обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, дети из многодетных и малообеспеченных семей получают питание дважды в день.
В июле в школе работал лагерь труда и отдыха. Бригада из шести учащихся под руководством учителя труда Тимофея Вардомацкого занималась ремонтом мебели. Ученики получали оплату за фактически отработанное время.
"За это время я научился ремонтировать столы и стулья. Заработал за смену более 300 рублей! На эти деньги купил себе на велосипед классный фонарь и звуковой клаксон", — рассказал выпускник школы Даниил Пунинский.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.