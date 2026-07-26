Школьники Толочинского района зарабатывают на ремонте мебели в летних лагерях труда

В Толочинском районе Витебской области завершают подготовку школ к новому учебному году. В образовательных учреждениях района проводят текущие ремонты, обновляют оборудование и благоустраивают территории.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осенний букет на столе

Общий объем финансирования на текущие ремонты в районе составил 425 тысяч рублей. Из этой суммы 325 тысяч рублей направили на обеспечение безопасности объектов.

Ход работ в учреждениях района

По словам заместителя председателя Толочинского райисполкома Елены Бомберовой, работы ведутся во всех 22 учреждениях образования. В частности:

в средней школе №3 Толочина асфальтируют спортивные площадки;

в Кохановской средней школе ремонтируют отмостку и асфальтовое покрытие;

в Оболецкой базовой школе обновляют потолок в столовой;

в СШ №2 Толочина модернизируют пожарную сигнализацию;

в детских садах заменяют ограждения, устанавливают домофоны и пультовую охрану.

Все паспорта готовности должны быть подписаны до 15 августа. В этом году в школы района примут 177 первоклассников. Для старшеклассников создадут профильные 10-е классы аграрной, медицинской и педагогической направленностей.

Подготовка Усвижбукской базовой школы

В Усвижбукской базовой школе, где в новом году будут учиться 45 человек и 8 дошкольников, обновили материальную базу. В классах установили два интерактивных мультиборда, ранее заменили крышу и покрасили стены.

Объект/Мероприятие Детали и стоимость Столовая Замена электропроводки на сумму 1380 рублей Интерьер коридоров Установка новых жалюзи (спонсорская помощь УП "Рыдомльский" — 550 рублей) Теплопункт Установка новых насосов и спускных кранов в конце августа

Для обеспечения питания детей школа использует собственный огород и теплицу на пришкольном участке площадью 4,2 гектара. Все сельские учащиеся обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, дети из многодетных и малообеспеченных семей получают питание дважды в день.

Трудовые смены школьников

В июле в школе работал лагерь труда и отдыха. Бригада из шести учащихся под руководством учителя труда Тимофея Вардомацкого занималась ремонтом мебели. Ученики получали оплату за фактически отработанное время.

"За это время я научился ремонтировать столы и стулья. Заработал за смену более 300 рублей! На эти деньги купил себе на велосипед классный фонарь и звуковой клаксон", — рассказал выпускник школы Даниил Пунинский.