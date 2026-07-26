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Белоруссия планирует собрать 11 миллионов тонн зерна для обеспечения продовольственной безопасности

Беларусь

Белоруссия планирует собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Такие показатели позволяют обеспечить продовольственную безопасность страны, загрузить промышленные предприятия и создать резервы для животноводства.

Глава государства на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании призвал аграриев соблюдать трудовую дисциплину для своевременного сбора урожая и подготовки продукции на экспорт.

Техническое обеспечение и кадры

Для успешной страды сельхозорганизации получили современную технику, горюче-смазочные материалы и модернизированные зерноочистительно-сушильные комплексы. По словам руководства страны, материальная база подготовлена полностью.

На местах основной задачей остается техническая готовность машин. Исправность комбайнов, тракторов и сушильного оборудования критически важна: любые сбои в работе зерносушилок могут привести к потере объемов и качества урожая. Параллельно с техникой значимую роль играет квалификация агрономов и механизаторов.

Мировые цены и экспортный потенциал

Спрос на белорусскую продукцию в Евразийском регионе и мире растет из-за нестабильности глобального рынка. Рост стоимости удобрений (почти на 80% в апреле 2026 года) и энергоносителей (почти на 60%) снизил конкурентоспособность западных компаний.

Продукт Рост индекса цен ФАО (май 2026 г.)
Растительное масло на 16 п. п.
Мясо на 5,6 п. п.
Сахар на 5,3 п. п.
Зерновые на 6,7 п. п.

Инновации и структура посевов

Сельское хозяйство переходит на технологии точного земледелия: цифровое картирование полей, использование беспилотников и систем навигации при внесении удобрений. Это позволяет точнее прогнозировать урожайность.

В структуре посевов увеличилась доля озимых зерновых, кукурузы и рапса. Площадь под рапс в этом году составила 487,5 тыс. гектаров, что почти вдвое больше показателей десятилетней давности. Кукуруза занимает 25% всех площадей, а потенциал ее производства оценивается в 3 млн тонн.

"Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. Главное — организация и дисциплина. Чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и на экспорт поставить — для этого у нас есть все", — сказал глава государства.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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