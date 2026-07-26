Белоруссия планирует собрать 11 миллионов тонн зерна для обеспечения продовольственной безопасности

Белоруссия планирует собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Такие показатели позволяют обеспечить продовольственную безопасность страны, загрузить промышленные предприятия и создать резервы для животноводства.
Глава государства на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании призвал аграриев соблюдать трудовую дисциплину для своевременного сбора урожая и подготовки продукции на экспорт.
Для успешной страды сельхозорганизации получили современную технику, горюче-смазочные материалы и модернизированные зерноочистительно-сушильные комплексы. По словам руководства страны, материальная база подготовлена полностью.
На местах основной задачей остается техническая готовность машин. Исправность комбайнов, тракторов и сушильного оборудования критически важна: любые сбои в работе зерносушилок могут привести к потере объемов и качества урожая. Параллельно с техникой значимую роль играет квалификация агрономов и механизаторов.
Спрос на белорусскую продукцию в Евразийском регионе и мире растет из-за нестабильности глобального рынка. Рост стоимости удобрений (почти на 80% в апреле 2026 года) и энергоносителей (почти на 60%) снизил конкурентоспособность западных компаний.
|Продукт
|Рост индекса цен ФАО (май 2026 г.)
|Растительное масло
|на 16 п. п.
|Мясо
|на 5,6 п. п.
|Сахар
|на 5,3 п. п.
|Зерновые
|на 6,7 п. п.
Сельское хозяйство переходит на технологии точного земледелия: цифровое картирование полей, использование беспилотников и систем навигации при внесении удобрений. Это позволяет точнее прогнозировать урожайность.
В структуре посевов увеличилась доля озимых зерновых, кукурузы и рапса. Площадь под рапс в этом году составила 487,5 тыс. гектаров, что почти вдвое больше показателей десятилетней давности. Кукуруза занимает 25% всех площадей, а потенциал ее производства оценивается в 3 млн тонн.
"Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. Главное — организация и дисциплина. Чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и на экспорт поставить — для этого у нас есть все", — сказал глава государства.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.