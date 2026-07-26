Опасные покупки в интернете: последствия владения травматическим оружием

Покупка оружия через маркетплейсы может привести к уголовному преследованию даже в том случае, если товар легален в стране-производителе. В Белоруссии зафиксированы случаи, когда жители Минска и Борисова оказались на скамье подсудимых после приобретения револьверов на интернет-платформах.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ПВЗ Ozon и Wildberries

Последствия незаконного владения оружием

В Борисове 23-летний рабочий купил на маркетплейсе российский револьвер для стрельбы резиновыми снарядами, не имея разрешения на оружие. Позже он попытался продать устройство через социальные сети за 1 900 рублей, после чего был задержан. Экспертиза установила, что предмет является огнестрельным оружием травматического действия с энергией выстрела 26,5 Дж.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия) и назначил штраф в размере 60 базовых величин (2 520 рублей).

В Минске 41-летний инженер-программист приобрел на маркетплейсе револьвер "Бульдог KURS" за 3 160 рублей. В описании товара говорилось, что устройство не требует регистрации и не является оружием. Мужчина использовал его для стрельбы ради забавы, перевозя в автомобиле Ford Expedition.

В мае 2025 года милиция обнаружила револьвер в машине. Также выяснилось, что мужчина переводил деньги на счет экстремистского формирования. Суд назначил ему пять лет ограничения свободы и штраф в размере 100 базовых величин (4 500 рублей). Кроме того, автомобиль Ford Expedition и револьвер были конфискованы.

Юридические риски и запреты

Параметр Описание Статус травматического оружия Оборот полностью запрещен в Белоруссии (ст. 8 Закона "Об оружии") Легальность в РФ Не имеет юридической силы на территории Республики Беларусь Минимальный порог ответственности Хранение даже одного патрона может стать поводом для уголовного дела (ст. 295 УК)

"Свободный оборот револьверов модели "Бульдог" на территории Российской Федерации и их открытая реализация на маркетплейсах не освобождают граждан от уголовной ответственности в нашем государстве", — пояснила старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Анастасия Малико-Шамко.

По словам прокурора, Белоруссия руководствуется исключительно собственным законодательством в сфере национальной безопасности. Незаконный оборот оружия признан одним из ключевых источников угроз безопасности страны согласно Концепции национальной безопасности от 25 апреля 2024 года.

Ответы на популярные вопросы

Если товар разрешен в России, можно ли его заказать в Белоруссию?

Нет. Легальный статус товара в РФ не означает его законность в Белоруссии. Оружие травматического действия в республике запрещено.

Как избежать ответственности, если незаконное оружие уже находится дома?

Лица, которые добровольно сдали огнестрельное оружие или боеприпасы в органы внутренних дел, полностью освобождаются от уголовной ответственности за их приобретение и хранение (кроме случаев умышленного сбыта).

Считается ли преступлением хранение одного патрона?

Да. Хранение даже одного патрона, пригодного для выстрела, образует состав преступления по ст. 295 УК.