Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница деревни Калюжки создала агроусадьбу на месте бывшей свалки
Терапевты предупреждают о рисках самолечения анемии без проведения глубокого комплексного обследования
Шторм повредил аттракционы и обрушил электросети в парке "Лога" Ростовской области
Жители Рязани выплатили более 4 миллионов рублей за парковку на газонах
В Перми зафиксировали самую высокую температуру воздуха с 1971 года
Сборные Белоруссии и России разделили золото мужского и женского турниров по хоккею
Отключение холодной воды в Самаре затронет жилые дома и офисные здания
Отключение воды 27 июля в Симферополе: список адресов и время восстановления
Ремонт повреждённых ураганом крыш начнется в Пензенской области 27 июля

Опасные покупки в интернете: последствия владения травматическим оружием

Беларусь » Минск

Покупка оружия через маркетплейсы может привести к уголовному преследованию даже в том случае, если товар легален в стране-производителе. В Белоруссии зафиксированы случаи, когда жители Минска и Борисова оказались на скамье подсудимых после приобретения револьверов на интернет-платформах.

ПВЗ Ozon и Wildberries
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ПВЗ Ozon и Wildberries

Последствия незаконного владения оружием

В Борисове 23-летний рабочий купил на маркетплейсе российский револьвер для стрельбы резиновыми снарядами, не имея разрешения на оружие. Позже он попытался продать устройство через социальные сети за 1 900 рублей, после чего был задержан. Экспертиза установила, что предмет является огнестрельным оружием травматического действия с энергией выстрела 26,5 Дж.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия) и назначил штраф в размере 60 базовых величин (2 520 рублей).

В Минске 41-летний инженер-программист приобрел на маркетплейсе револьвер "Бульдог KURS" за 3 160 рублей. В описании товара говорилось, что устройство не требует регистрации и не является оружием. Мужчина использовал его для стрельбы ради забавы, перевозя в автомобиле Ford Expedition.

В мае 2025 года милиция обнаружила револьвер в машине. Также выяснилось, что мужчина переводил деньги на счет экстремистского формирования. Суд назначил ему пять лет ограничения свободы и штраф в размере 100 базовых величин (4 500 рублей). Кроме того, автомобиль Ford Expedition и револьвер были конфискованы.

Юридические риски и запреты

Параметр Описание
Статус травматического оружия Оборот полностью запрещен в Белоруссии (ст. 8 Закона "Об оружии")
Легальность в РФ Не имеет юридической силы на территории Республики Беларусь
Минимальный порог ответственности Хранение даже одного патрона может стать поводом для уголовного дела (ст. 295 УК)

"Свободный оборот револьверов модели "Бульдог" на территории Российской Федерации и их открытая реализация на маркетплейсах не освобождают граждан от уголовной ответственности в нашем государстве", — пояснила старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Анастасия Малико-Шамко.

По словам прокурора, Белоруссия руководствуется исключительно собственным законодательством в сфере национальной безопасности. Незаконный оборот оружия признан одним из ключевых источников угроз безопасности страны согласно Концепции национальной безопасности от 25 апреля 2024 года.

Ответы на популярные вопросы

Если товар разрешен в России, можно ли его заказать в Белоруссию?

Нет. Легальный статус товара в РФ не означает его законность в Белоруссии. Оружие травматического действия в республике запрещено.

Как избежать ответственности, если незаконное оружие уже находится дома?

Лица, которые добровольно сдали огнестрельное оружие или боеприпасы в органы внутренних дел, полностью освобождаются от уголовной ответственности за их приобретение и хранение (кроме случаев умышленного сбыта).

Считается ли преступлением хранение одного патрона?

Да. Хранение даже одного патрона, пригодного для выстрела, образует состав преступления по ст. 295 УК.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Еда и рецепты
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Садоводство, цветоводство
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Пермский край
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Анна Кубарева и Даниил Остапенков выиграли Открытый чемпионат Белоруссии по теннису
Усадьбу графини Ластовской в Белгороде готовы отдать инвестору за один рубль
Связь между лишним весом и уровнем тестостерона у мальчиков
На побережье Массачусетса зафиксировано аномальное количество медуз львиная грива
В деревне Стехново Псковской области приведут в порядок исторический Усадебный парк
Спортивный фестиваль в Великих Луках объединит ветеранов СВО и молодежь
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Убийца лишнего веса: как худеть без кухонных весов, изнурения и спортзалов
Новая технология сократит постановку диагноза эндометриоз с десяти лет до нескольких дней
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.