Старые ясени в Гомеле лечат медицинскими капельницами от вредителя

В Гомеле специалистов Института леса НАН Белоруссии и сотрудников дворцово-паркового ансамбля задействовали для спасения старых ясеней. Деревья лечат с помощью медицинских капельниц, которые вводят инсектициды непосредственно в стволы растений.
Причиной экстренных мер стало нашествие ясеневой узкотелой изумрудной златки. Этот агрессивный жук, обитающий изначально на Дальнем Востоке России, в Японии и Китае, уничтожает ясени, повреждая их проводящую систему.
Вредителя обнаружили в городе в прошлом году. Первичный мониторинг показал, что поражены около 10% ясеней. Спустя полтора месяца состояние деревьев резко ухудшилось, что заставило специалистов перейти к активному лечению.
Под ударом оказались ценные экземпляры в местном парке. Всего здесь растет около 600 деревьев двух видов: обыкновенный и пенсильванский ясень. Возраст многих из них составляет от 50 до 190 лет, часть была посажена еще во времена графа Паскевича.
"Взрослые особи питаются листьями, и это полбеды. Но жуки откладывают яйца, из которых затем вылупляются личинки. Они вбуравливаются в древесину, повреждая луб — проводящую систему дерева, по которой питательные вещества поступают от корней в крону. После чего ясень начинает усыхать", — сказал заведующий лабораторией геномных исследований и биоинформатики Института леса НАН Белоруссии Станислав Пантелеев.
Для борьбы с насекомыми выбрали инсектицид широкого спектра действия. Чтобы препарат подействовал, его вводят в ксилему — ткань, поднимающую воду и питание от корней к кроне.
|Этап лечения
|Действие и цель
|Первый этап
|Ввод инсектицида через капельницы (глубина сверления 4-5 см) для уничтожения вредителей.
|Второй этап
|Ввод питательных веществ, микроэлементов и удобрений для регенерации листвы.
Процесс происходит так: с помощью электродрели в стволе ближе к корню сверлят отверстие, куда устанавливают трубку капельницы. За полтора-два часа дерево впитывает около полулитра раствора.
Результат зависит от степени повреждения ксилемы. Некоторые старые ясени уже усохли в верхней части, и их восстановление может оказаться невозможным.
Ранее нашествие насекомых отмечалось в России, включая Брянскую область.
Инвентаризация деревьев и кустарников проводится раз в пять лет. Параллельно ведется постоянный мониторинг для выявления болезней и вредителей.
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