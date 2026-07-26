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Старые ясени в Гомеле лечат медицинскими капельницами от вредителя

Беларусь » Гомель

В Гомеле специалистов Института леса НАН Белоруссии и сотрудников дворцово-паркового ансамбля задействовали для спасения старых ясеней. Деревья лечат с помощью медицинских капельниц, которые вводят инсектициды непосредственно в стволы растений.

Ясень
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ясень

Причиной экстренных мер стало нашествие ясеневой узкотелой изумрудной златки. Этот агрессивный жук, обитающий изначально на Дальнем Востоке России, в Японии и Китае, уничтожает ясени, повреждая их проводящую систему.

Ситуация в Гомеле

Вредителя обнаружили в городе в прошлом году. Первичный мониторинг показал, что поражены около 10% ясеней. Спустя полтора месяца состояние деревьев резко ухудшилось, что заставило специалистов перейти к активному лечению.

Под ударом оказались ценные экземпляры в местном парке. Всего здесь растет около 600 деревьев двух видов: обыкновенный и пенсильванский ясень. Возраст многих из них составляет от 50 до 190 лет, часть была посажена еще во времена графа Паскевича.

"Взрослые особи питаются листьями, и это полбеды. Но жуки откладывают яйца, из которых затем вылупляются личинки. Они вбуравливаются в древесину, повреждая луб — проводящую систему дерева, по которой питательные вещества поступают от корней в крону. После чего ясень начинает усыхать", — сказал заведующий лабораторией геномных исследований и биоинформатики Института леса НАН Белоруссии Станислав Пантелеев.

Метод лечения

Для борьбы с насекомыми выбрали инсектицид широкого спектра действия. Чтобы препарат подействовал, его вводят в ксилему — ткань, поднимающую воду и питание от корней к кроне.

Этап лечения Действие и цель
Первый этап Ввод инсектицида через капельницы (глубина сверления 4-5 см) для уничтожения вредителей.
Второй этап Ввод питательных веществ, микроэлементов и удобрений для регенерации листвы.

Процесс происходит так: с помощью электродрели в стволе ближе к корню сверлят отверстие, куда устанавливают трубку капельницы. За полтора-два часа дерево впитывает около полулитра раствора.

Ответы на популярные вопросы

Все ли деревья удастся спасти?

Результат зависит от степени повреждения ксилемы. Некоторые старые ясени уже усохли в верхней части, и их восстановление может оказаться невозможным.

Где еще зафиксированы вспышки златки?

Ранее нашествие насекомых отмечалось в России, включая Брянскую область.

Как часто проверяют деревья в парке?

Инвентаризация деревьев и кустарников проводится раз в пять лет. Параллельно ведется постоянный мониторинг для выявления болезней и вредителей.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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