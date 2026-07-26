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Белорусские производители представили новые модели школьной формы в ЦУМе

Беларусь » Минск

В универмагах Минска с середины июля обновили ассортимент в preparation к новому учебному году. Летние коллекции заменяют на одежду делового стиля: костюмы, брюки и юбки преимущественно синих оттенков, а также белые и голубые сорочки.

Ученицы в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Ученицы в классе

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, учащиеся должны придерживаться делового стиля одежды. Конкретные элементы формы — пиджаки, жилеты или галстуки — определяют сами школы и гимназии. Часто используется синяя цветовая гамма и эмблемы учреждений в виде шевронов или значков. Ношение эмблемы Минска также возможно, но не является обязательным.

Ассортимент и условия покупки

В ЦУМе на долю белорусских производителей приходится 95% поставок. В продаже представлено более 800 моделей одежды для мальчиков и девочек. Всего к сезону планируют получить около 70 тысяч единиц товара.

Для покупателей действуют скидки, которые продлятся до конца августа:

День недели Размер скидки
Среда до 40%
Суббота и воскресенье 10%

Тренды школьной моды

В этом сезоне производители сделали ставку на трикотаж. Популярны лонгсливы с ситцевыми воротниками и рубашки-поло, которые теперь выпускают и для девочек. Сарафаны и платья остаются актуальными в основном для учениц 1-2 классов (рост до 140 см), старшие школьницы чаще выбирают комбинирование отдельных элементов верха и низа.

В моду вошли элементы многослойности и нестандартный крой:

  • Юбка-накидка: надевается поверх брюк, может отстегиваться (цена 66 рублей без учета скидки).
  • Юбка-шорты: удобная модель для активных детей (стоимость 70 рублей без учета скидки).
  • Брюки "бананы" для мальчиков: свободный крой в бедрах с защипами на талии и зауженным низом.

Стоимость одежды

Цены на большинство позиций остались на уровне прошлого года, по некоторым моделям рост составил 5-7%.

Предмет одежды Диапазон цен (рублей)
Костюмы для мальчиков 150-290
Сорочки для мальчиков 39-85
Блузы для девочек 25-100
Сарафаны для девочек 55-75
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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