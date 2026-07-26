Белорусские производители представили новые модели школьной формы в ЦУМе

В универмагах Минска с середины июля обновили ассортимент в preparation к новому учебному году. Летние коллекции заменяют на одежду делового стиля: костюмы, брюки и юбки преимущественно синих оттенков, а также белые и голубые сорочки.
Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, учащиеся должны придерживаться делового стиля одежды. Конкретные элементы формы — пиджаки, жилеты или галстуки — определяют сами школы и гимназии. Часто используется синяя цветовая гамма и эмблемы учреждений в виде шевронов или значков. Ношение эмблемы Минска также возможно, но не является обязательным.
В ЦУМе на долю белорусских производителей приходится 95% поставок. В продаже представлено более 800 моделей одежды для мальчиков и девочек. Всего к сезону планируют получить около 70 тысяч единиц товара.
Для покупателей действуют скидки, которые продлятся до конца августа:
|День недели
|Размер скидки
|Среда
|до 40%
|Суббота и воскресенье
|10%
В этом сезоне производители сделали ставку на трикотаж. Популярны лонгсливы с ситцевыми воротниками и рубашки-поло, которые теперь выпускают и для девочек. Сарафаны и платья остаются актуальными в основном для учениц 1-2 классов (рост до 140 см), старшие школьницы чаще выбирают комбинирование отдельных элементов верха и низа.
В моду вошли элементы многослойности и нестандартный крой:
Цены на большинство позиций остались на уровне прошлого года, по некоторым моделям рост составил 5-7%.
|Предмет одежды
|Диапазон цен (рублей)
|Костюмы для мальчиков
|150-290
|Сорочки для мальчиков
|39-85
|Блузы для девочек
|25-100
|Сарафаны для девочек
|55-75
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.