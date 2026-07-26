Белорусские производители представили новые модели школьной формы в ЦУМе

В универмагах Минска с середины июля обновили ассортимент в preparation к новому учебному году. Летние коллекции заменяют на одежду делового стиля: костюмы, брюки и юбки преимущественно синих оттенков, а также белые и голубые сорочки.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Ученицы в классе

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, учащиеся должны придерживаться делового стиля одежды. Конкретные элементы формы — пиджаки, жилеты или галстуки — определяют сами школы и гимназии. Часто используется синяя цветовая гамма и эмблемы учреждений в виде шевронов или значков. Ношение эмблемы Минска также возможно, но не является обязательным.

Ассортимент и условия покупки

В ЦУМе на долю белорусских производителей приходится 95% поставок. В продаже представлено более 800 моделей одежды для мальчиков и девочек. Всего к сезону планируют получить около 70 тысяч единиц товара.

Для покупателей действуют скидки, которые продлятся до конца августа:

День недели Размер скидки Среда до 40% Суббота и воскресенье 10%

Тренды школьной моды

В этом сезоне производители сделали ставку на трикотаж. Популярны лонгсливы с ситцевыми воротниками и рубашки-поло, которые теперь выпускают и для девочек. Сарафаны и платья остаются актуальными в основном для учениц 1-2 классов (рост до 140 см), старшие школьницы чаще выбирают комбинирование отдельных элементов верха и низа.

В моду вошли элементы многослойности и нестандартный крой:

Юбка-накидка: надевается поверх брюк, может отстегиваться (цена 66 рублей без учета скидки).

надевается поверх брюк, может отстегиваться (цена 66 рублей без учета скидки). Юбка-шорты: удобная модель для активных детей (стоимость 70 рублей без учета скидки).

удобная модель для активных детей (стоимость 70 рублей без учета скидки). Брюки "бананы" для мальчиков: свободный крой в бедрах с защипами на талии и зауженным низом.

Стоимость одежды

Цены на большинство позиций остались на уровне прошлого года, по некоторым моделям рост составил 5-7%.