Ремонт в квартирах Белоруссии теперь требует больше документов из-за новых правил

В Белоруссии изменился порядок проведения ремонтных работ в многоквартирных домах. Часть операций, которые ранее считались перепланировкой или переустройством, теперь официально признаны реконструкцией. Это влечет за собой более строгие требования к документации и согласованию.
Изменения вступили в силу 8 июля на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 164 от 3 апреля 2026 года. Теперь статус реконструкции получили работы, связанные с изменением несущих конструкций, теплоизоляцией, а также переносом или изменением систем газо- и мусороудаления.
Главное отличие реконструкции от перепланировки — уровень бюрократических требований. Если раньше для таких работ достаточно было проекта и согласования, то теперь владельцам жилья необходимо собрать дополнительный пакет документов, предусмотренный Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Полный перечень необходимых бумаг и особенности оформления можно уточнить в службе "одно окно" местного исполнительного комитета.
Новые правила затрагивают следующие виды деятельности:
Начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин пояснил, что любое воздействие на несущие стены создает угрозу безопасности всего здания, так как они распределяют нагрузку от верхних этажей к фундаменту.
Правила распространяются исключительно на многоквартирные жилые дома. Решения не касаются нежилых капитальных строений, даже если в них расположены жилые помещения.
Также перепланировкой (а не реконструкцией) по-прежнему считается устройство проемов в ненесущих стенах или перегородках — для таких работ проект не требуется.
Нет. Даже увеличение проема на 1 мм теперь считается реконструкцией и требует подготовки полного пакета документов и согласования.
Да, фрагментарное утепление (внутреннее или внешнее) теперь относится к реконструкции, так как меняет характеристики стен.
Актуальный перечень документов предоставляют в службе "одно окно" местного исполнительного и распорядительного органа.
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