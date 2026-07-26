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Ремонт в квартирах Белоруссии теперь требует больше документов из-за новых правил

Беларусь » Минская область

В Белоруссии изменился порядок проведения ремонтных работ в многоквартирных домах. Часть операций, которые ранее считались перепланировкой или переустройством, теперь официально признаны реконструкцией. Это влечет за собой более строгие требования к документации и согласованию.

Установка новых труб водоснабжения в углу комнаты во время ремонта
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Установка новых труб водоснабжения в углу комнаты во время ремонта

Изменения вступили в силу 8 июля на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 164 от 3 апреля 2026 года. Теперь статус реконструкции получили работы, связанные с изменением несущих конструкций, теплоизоляцией, а также переносом или изменением систем газо- и мусороудаления.

Что изменится для владельцев квартир

Главное отличие реконструкции от перепланировки — уровень бюрократических требований. Если раньше для таких работ достаточно было проекта и согласования, то теперь владельцам жилья необходимо собрать дополнительный пакет документов, предусмотренный Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Полный перечень необходимых бумаг и особенности оформления можно уточнить в службе "одно окно" местного исполнительного комитета.

Какие работы теперь считаются реконструкцией

Новые правила затрагивают следующие виды деятельности:

  • Вмешательство в несущие стены. Любое изменение проема в несущей стене — даже увеличение ширины или высоты на 1 мм — требует проекта и согласования. Создание нового проема допускается только с усилением конструкции специальным металлом по проекту. Единственное исключение — сверление неглубоких отверстий для картин или зеркал.
  • Теплоизоляция. К реконструкции относится как внешнее фрагментарное утепление, так и изоляция внутри квартиры, так как это меняет технико-экономические показатели стен.
  • Системы мусороудаления. Правила касаются домов, где загрузочный клапан мусоропровода находится непосредственно в квартире.
  • Системы газоудаления. Речь идет о комплексах оборудования для отвода вредных испарений и дыма.

Начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин пояснил, что любое воздействие на несущие стены создает угрозу безопасности всего здания, так как они распределяют нагрузку от верхних этажей к фундаменту.

Кого изменения не затронут

Правила распространяются исключительно на многоквартирные жилые дома. Решения не касаются нежилых капитальных строений, даже если в них расположены жилые помещения.

Также перепланировкой (а не реконструкцией) по-прежнему считается устройство проемов в ненесущих стенах или перегородках — для таких работ проект не требуется.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли расширить дверной проем в несущей стене без проекта?

Нет. Даже увеличение проема на 1 мм теперь считается реконструкцией и требует подготовки полного пакета документов и согласования.

Считается ли утепление одной стены квартиры реконструкцией?

Да, фрагментарное утепление (внутреннее или внешнее) теперь относится к реконструкции, так как меняет характеристики стен.

Где узнать список документов для оформления таких работ?

Актуальный перечень документов предоставляют в службе "одно окно" местного исполнительного и распорядительного органа.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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