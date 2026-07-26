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Радиационный фон остался в норме после отключения энергоблока на Белорусской АЭС

Беларусь » Гродно

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции временно отключили от сети. На объекте проводят плановую диагностику электротехнического оборудования, сообщили в пресс-службе станции.

Современная атомная электростанция
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Современная атомная электростанция

Событие носит технический характер и затронуло работу одного из двух блоков АЭС. Для жителей Белоруссии это означает следующее:

  • Электроснабжение: Перебои с подачей электричества потребителям отсутствуют.
  • Безопасность: Радиационный фон остается в норме и не изменился.

Специалисты вернут энергоблок в сеть после завершения всех запланированных работ.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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