Радиационный фон остался в норме после отключения энергоблока на Белорусской АЭС

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции временно отключили от сети. На объекте проводят плановую диагностику электротехнического оборудования, сообщили в пресс-службе станции.
Событие носит технический характер и затронуло работу одного из двух блоков АЭС. Для жителей Белоруссии это означает следующее:
Специалисты вернут энергоблок в сеть после завершения всех запланированных работ.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.