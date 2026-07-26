Радиационный фон остался в норме после отключения энергоблока на Белорусской АЭС

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции временно отключили от сети. На объекте проводят плановую диагностику электротехнического оборудования, сообщили в пресс-службе станции.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Современная атомная электростанция

Событие носит технический характер и затронуло работу одного из двух блоков АЭС. Для жителей Белоруссии это означает следующее:

Электроснабжение: Перебои с подачей электричества потребителям отсутствуют.

Перебои с подачей электричества потребителям отсутствуют. Безопасность: Радиационный фон остается в норме и не изменился.

Специалисты вернут энергоблок в сеть после завершения всех запланированных работ.