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В Московском районе Минска планируют трудоустроить свыше 6700 человек в студотряды

Беларусь » Минск

В Московском районе Минска в 2026 году планируют трудоустроить более 6 700 молодых людей в составе студенческих отрядов. Вакансии предоставят около 50 предприятий и организаций города.

Группа людей перед зданием
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей перед зданием

С начала года в студотряды уже вступили более 4 000 человек, из которых около 800 — несовершеннолетние. Наибольший спрос наблюдается в сервисном секторе: молодежь привлекают рестораны быстрого обслуживания для уборки и выдачи заказов, а "Минсктранс" набирает контролеров общественного транспорта.

Также доступны позиции в производственных и благоустроительных отрядах. В "Зеленстрое Московского района" сотрудники ухаживают за зелеными насаждениями, а на предприятии "Галантэя" бойцы занимаются изготовлением изделий из кожи.

Трудоустройство школьников

Принять в студенческие отряды могут подростков с 14 лет. Работа оформляется официально: сотруднику заводят трудовую книжку и выплачивают заработную плату.

Для учащихся школ основными вакансиями стала уборка территорий образовательных учреждений. Летом в Московском районе на таких позициях планируют занять около 400 ребят. Например, в отряде "Импульс" при СШ № 155 подростки приводят в порядок кабинеты и клумбы.

Параметр работы школьников до 16 лет Условие
Дневная норма часов 2 часа 18 минут
Срок работы 10 дней
Ориентировочный доход около 300 рублей

Работа в гостиничном секторе

В этом году традицию найма молодежи возобновил отель "Минск". В июле сюда трудоустроились пять девушек для работы горничными, что особенно актуально в сезон при загрузке отеля на 70-90%.

Сотрудники работают по стандартному графику: пятидневка с выходными, смена длится с 9:00 до 14:00. Перед началом работы девушки прошли обучение стандартам чистоты и сервиса четырехзвездочного отеля.

"Прихожу на смену, переодеваюсь в рабочую одежду. Беру с собой все необходимое: средства для уборки, чистые отутюженные халаты, полотенца, постельное белье, наборы косметики для душевой", — сказала боец отряда Марго Божко.

По словам Марго, процесс уборки одного номера занимает от одного до двух часов. В обязанности входит проветривание помещения, чистка сантехники и замена постельного белья.

Ответы на популярные вопросы

С какого возраста можно работать в студотрядах?

Прием в студенческие отряды осуществляется с 14 лет.

Где могут работать школьники?

Чаще всего подростков трудоустраивают для благоустройства и уборки территорий школ.

Как оформляется работа?

Трудоустройство происходит официально с заведением трудовой книжки и выплатой заработной платы.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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