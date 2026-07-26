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Пневмоподвеска и кондиционеры в новых комбайнах защищают операторов от пыли и жары

Беларусь

Современные зерноуборочные комбайны с климат-контролем и комфортными кабинами существенно облегчили труд сельских жителей Белоруссии, заменив тяжелые условия работы прошлых десятилетий.

Комбайн в пшеничном поле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Комбайн в пшеничном поле

Разница в уровне технического оснагращения заметна при сравнении старой техники (например, тракторов серии "Сталинец") и современных машин. В новых комбайнах появились пневмоподвеска сидений, системы кондиционирования воздуха, холодильники и аудиосистемы. Это избавляет оператора от воздействия пыли, мякины и экстремальных температур в поле.

Техническое оснащение современных комбайнов

Параметр Современный комбайн Техника прошлых лет (напр. "Сталинец")
Кабина Закрытая, с широким обзором Открытая
Климат Климат-контроль (охлаждение) Жара, воздействие пыли и мякины
Комфорт водителя Сиденье на пневмоподвеске Высокая физическая нагрузка
Дополнительно Холодильник, музыкальная станция Частый ручной ремонт в поле
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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