Пневмоподвеска и кондиционеры в новых комбайнах защищают операторов от пыли и жары

Современные зерноуборочные комбайны с климат-контролем и комфортными кабинами существенно облегчили труд сельских жителей Белоруссии, заменив тяжелые условия работы прошлых десятилетий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комбайн в пшеничном поле

Разница в уровне технического оснагращения заметна при сравнении старой техники (например, тракторов серии "Сталинец") и современных машин. В новых комбайнах появились пневмоподвеска сидений, системы кондиционирования воздуха, холодильники и аудиосистемы. Это избавляет оператора от воздействия пыли, мякины и экстремальных температур в поле.

Техническое оснащение современных комбайнов