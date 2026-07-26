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Грозы и жара до +31 °C охватят территорию Белоруссии 27 июля

Беларусь » Минская область

В Белоруссии на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидаемых сложных погодных условий. Предупреждение касается всей территории страны, сообщает МЧС.

Дуб и молния
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дуб и молния

Днем в понедельник на большей части республики пройдут грозы, местами ожидаются ливни. В юго-восточных регионах температура воздуха поднимется до +31 °C.

Возможные последствия и риски

Погодные условия могут повлиять на работу инфраструктуры и безопасность людей:

  • совершенно возможны повреждения линий электропередачи и связи;
  • растет вероятность природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях;
  • сильные ливни могут привести к заторам или полной остановке движения транспорта.

Меры безопасности

Чтобы избежать несчастных случаев во время грозы, спасатели рекомендуют:

  • не выходить из дома без необходимости и закрыть окна;
  • держаться подальше от антенн и электропроводки;
  • не посещать аттракционы;
  • избегать спуска в подземные переходы и другие заглубленные помещения.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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