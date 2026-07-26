Грозы и жара до +31 °C охватят территорию Белоруссии 27 июля

В Белоруссии на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидаемых сложных погодных условий. Предупреждение касается всей территории страны, сообщает МЧС.
Днем в понедельник на большей части республики пройдут грозы, местами ожидаются ливни. В юго-восточных регионах температура воздуха поднимется до +31 °C.
Погодные условия могут повлиять на работу инфраструктуры и безопасность людей:
Чтобы избежать несчастных случаев во время грозы, спасатели рекомендуют:
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