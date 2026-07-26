Грозы и жара до +31 °C охватят территорию Белоруссии 27 июля

В Белоруссии на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидаемых сложных погодных условий. Предупреждение касается всей территории страны, сообщает МЧС.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дуб и молния

Днем в понедельник на большей части республики пройдут грозы, местами ожидаются ливни. В юго-восточных регионах температура воздуха поднимется до +31 °C.

Возможные последствия и риски

Погодные условия могут повлиять на работу инфраструктуры и безопасность людей:

совершенно возможны повреждения линий электропередачи и связи;

растет вероятность природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях;

сильные ливни могут привести к заторам или полной остановке движения транспорта.

Меры безопасности

Чтобы избежать несчастных случаев во время грозы, спасатели рекомендуют: