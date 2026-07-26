В Витебске в рамках XXXV Международного фестиваля искусств впервые прошел конкурс "Витебские узоры". Мероприятие объединило мастеров набойки по ткани из Белоруссии и России.
Белоруссию на конкурсе представили ремесленники из Витебской, Минской и Брестской областей. Набойка — традиционный способ декорирования текстиля с помощью штампов, который был особенно развит в XIX веке в Витебске, Полоцке и Орше.
Мастера используют два основных метода нанесения рисунка:
Для работы современные умельцы используют резные деревянные штампы, акриловые краски и специальные молотки или валики. Чтобы рисунок стал долговечным и выдержал стирку, его закрепляют утюгом.
|Регион/Мастер
|Особенности подхода
|Витебская область (Лиозненский, Шумилинский р-ны)
|Восстановление традиционных народных костюмов и свадебных аксессуаров.
|Брестская область (Ганцевичский р-н)
|Использование ярких цветов и черного фона как символа богатства и земли.
|Псков (Россия)
|Изготовление штампов ("манер") с помощью 3D-принтеров.
Сегодня набойка переходит из разряда бытовых нужд в сферу культурного наследия. В районных Домах ремесел проводят мастер-классы для детей и взрослых, чтобы передать технику новым поколениям.
"Мы за то, чтобы возродить традицию, чтобы рассказывать людям, что это наше, исконное. Возможность встретиться на одной творческой площадке белорусским и российским ремесленникам — это культурный мост", — сказала Инесса Самусенко, директор Лиозненского районного Дома ремесел.
Для жителей регионов развитие этого промысла означает сохранение локальной идентичности. В некоторых районах секреты набойки восстанавливают по семейным архивам и воспоминаниям старожилов, так как многие оригинальные изделия были утрачены в годы войны.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.