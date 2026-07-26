Ремесленники из Белоруссии и России представили технику набойки в Витебске

В Витебске в рамках XXXV Международного фестиваля искусств впервые прошел конкурс "Витебские узоры". Мероприятие объединило мастеров набойки по ткани из Белоруссии и России.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Швейная машина и джинсы

Белоруссию на конкурсе представили ремесленники из Витебской, Минской и Брестской областей. Набойка — традиционный способ декорирования текстиля с помощью штампов, который был особенно развит в XIX веке в Витебске, Полоцке и Орше.

Особенности техники и инструменты

Мастера используют два основных метода нанесения рисунка:

Верховая набойка: рисунок создается с помощью штампа, который прижимают к ткани.

рисунок создается с помощью штампа, который прижимают к ткани. Кубовая набойка: ткань обрабатывают защитным составом в местах будущего узора, после чего погружают в краситель (рисунок получается светлым на темном фоне).

Для работы современные умельцы используют резные деревянные штампы, акриловые краски и специальные молотки или валики. Чтобы рисунок стал долговечным и выдержал стирку, его закрепляют утюгом.

Регион/Мастер Особенности подхода Витебская область (Лиозненский, Шумилинский р-ны) Восстановление традиционных народных костюмов и свадебных аксессуаров. Брестская область (Ганцевичский р-н) Использование ярких цветов и черного фона как символа богатства и земли. Псков (Россия) Изготовление штампов ("манер") с помощью 3D-принтеров.

Практическое значение и сохранение ремесла

Сегодня набойка переходит из разряда бытовых нужд в сферу культурного наследия. В районных Домах ремесел проводят мастер-классы для детей и взрослых, чтобы передать технику новым поколениям.

"Мы за то, чтобы возродить традицию, чтобы рассказывать людям, что это наше, исконное. Возможность встретиться на одной творческой площадке белорусским и российским ремесленникам — это культурный мост", — сказала Инесса Самусенко, директор Лиозненского районного Дома ремесел.

Для жителей регионов развитие этого промысла означает сохранение локальной идентичности. В некоторых районах секреты набойки восстанавливают по семейным архивам и воспоминаниям старожилов, так как многие оригинальные изделия были утрачены в годы войны.