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Ремесленники из Белоруссии и России представили технику набойки в Витебске

Беларусь » Витебск

В Витебске в рамках XXXV Международного фестиваля искусств впервые прошел конкурс "Витебские узоры". Мероприятие объединило мастеров набойки по ткани из Белоруссии и России.

Швейная машина и джинсы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Швейная машина и джинсы

Белоруссию на конкурсе представили ремесленники из Витебской, Минской и Брестской областей. Набойка — традиционный способ декорирования текстиля с помощью штампов, который был особенно развит в XIX веке в Витебске, Полоцке и Орше.

Особенности техники и инструменты

Мастера используют два основных метода нанесения рисунка:

  • Верховая набойка: рисунок создается с помощью штампа, который прижимают к ткани.
  • Кубовая набойка: ткань обрабатывают защитным составом в местах будущего узора, после чего погружают в краситель (рисунок получается светлым на темном фоне).

Для работы современные умельцы используют резные деревянные штампы, акриловые краски и специальные молотки или валики. Чтобы рисунок стал долговечным и выдержал стирку, его закрепляют утюгом.

Регион/Мастер Особенности подхода
Витебская область (Лиозненский, Шумилинский р-ны) Восстановление традиционных народных костюмов и свадебных аксессуаров.
Брестская область (Ганцевичский р-н) Использование ярких цветов и черного фона как символа богатства и земли.
Псков (Россия) Изготовление штампов ("манер") с помощью 3D-принтеров.

Практическое значение и сохранение ремесла

Сегодня набойка переходит из разряда бытовых нужд в сферу культурного наследия. В районных Домах ремесел проводят мастер-классы для детей и взрослых, чтобы передать технику новым поколениям.

"Мы за то, чтобы возродить традицию, чтобы рассказывать людям, что это наше, исконное. Возможность встретиться на одной творческой площадке белорусским и российским ремесленникам — это культурный мост", — сказала Инесса Самусенко, директор Лиозненского районного Дома ремесел.

Для жителей регионов развитие этого промысла означает сохранение локальной идентичности. В некоторых районах секреты набойки восстанавливают по семейным архивам и воспоминаниям старожилов, так как многие оригинальные изделия были утрачены в годы войны.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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